Дмитрий Парфенов: если в "Спартаке" нездоровая ситуация, это вопрос не ко мне

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1) подчеркнул: он следит за происходящим в московском клубе, но комментировать эту ситуацию не будет.– Старались, настраивались на матч, – сказал Парфенов. – Такая ситуация, не очень много очков у нас. Вы видите, какая плотная группа в таблице. Никаких принципиальных матчей нет, нам не было принципиально выиграть именно у "Спартака". Нужно было победить, и победить командными действиями. То, что сделала команда. Они выполнили то, о чем договаривались. Команда играла, болельщикам, думаю, понравилось.– Я слежу, но не могу комментировать по этическим соображениям, потому что не знаю, что происходит внутри. Если происходит нездоровая ситуация, это не ко мне вопрос. "Урал" просто настраивался на победу.– Единственное, было сложно угадать стартовый состав. "Спартак" играет по одной схеме, как обычно, вопрос был в исполнителях.