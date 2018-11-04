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Дмитрий Парфенов: если в "Спартаке" нездоровая ситуация, это вопрос не ко мне

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1) подчеркнул: он следит за происходящим в московском клубе, но комментировать эту ситуацию не будет.

– Старались, настраивались на матч, – сказал Парфенов. – Такая ситуация, не очень много очков у нас. Вы видите, какая плотная группа в таблице. Никаких принципиальных матчей нет, нам не было принципиально выиграть именно у "Спартака". Нужно было победить, и победить командными действиями. То, что сделала команда. Они выполнили то, о чем договаривались. Команда играла, болельщикам, думаю, понравилось.

– Вам как бывшему спартаковцу не обидно от того, что происходит в клубе?

– Я слежу, но не могу комментировать по этическим соображениям, потому что не знаю, что происходит внутри. Если происходит нездоровая ситуация, это не ко мне вопрос. "Урал" просто настраивался на победу.

– "Спартак" ничем не удивил?

– Единственное, было сложно угадать стартовый состав. "Спартак" играет по одной схеме, как обычно, вопрос был в исполнителях.

"СЭ"
Теги: Парфенов Спартак Урал
Сегодня, 21:30
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#2  Савелий  Россия (Сегодня, 21:42)
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online

Молодец, Дима! Респект!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  Катрапс  Россия (Сегодня, 21:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Дима! Отличный защитник был и, видимо, неплохой тренер.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
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