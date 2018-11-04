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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Андрей Червиченко: "Спартаку" нужен только жёсткий тренер
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:2) в 13-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Ничего нового, всё ожидаемо: полная деструктуризация и неразбериха в команде. Думаю, единственный вопрос, который сейчас возникает: зачем нужно было убирать Карреру, предварительно не определившись и не договорившись с его сменщиком? Когда я говорил, что Карреру нужно убирать, то подчёркивал, что нужно предварительно найти кого-то получше, а не того, кто первым под руку попался. В итоге, хотели как лучше, а получилось как всегда.
- О том, что может изменить ситуацию в "Спартаке":
Уход Федуна, думаю, это последнее что может случиться. А вот с главным тренером нужно определиться побыстрее. В этом году команде вряд ли уже что-то светит, она вряд ли сумеет собраться до конца сезона, и набрать даже половину из потенциально возможных очков. Вот во время предстоящей паузы нужно попробовать начать строить команду, которая сможет попасть в еврокубки или войти в тройку в чемпионате. Однако на сегодняшний день "Спартаку" нужен только жёсткий тренер, потому что уговорами и прочими вещами не отделаться в этой ситуации.
- О предстоящей игре против "Рейнджерс":
Перспектив в этой Лиге Европы у "Спартака" никаких. Москвичи за 8 последних туров одержали одну победу в Премьер-Лиге, в Лиге Европы они занимают последнее место в своей группе с двумя очками. Причём "Спартак" проигрывает всегда по делу. Можно уступать, атакую весь матч, а потом в задницу соперника мяч попадает и влетает в твои ворота, но такого же мы не видим. "Красно-белые" пыжатся-пыжатся, еле-еле счёт сравняли, и тут же получают второй, а потом могли пропустить и третий. Соперники обыгрывают "Спартак" по делу, они лучше выглядят. О каких результатах тогда можно говорить в Лиге Европы.
- Об обращении Евгения Кафельникова к болельщикам ("Пока вы ходите на трибуны, ничего не изменится"):
Не согласен с этим. Не думаю, что Федун радуется сложившейся ситуации, и что кто-то из руководства доволен происходящим. На мой взгляд, проблема в том, что люди не знают как сделать правильнее. А ещё есть подводные камни и разные барьеры, через которые люди не могут перешагнуть ввиду своих личных убеждений, что в итоге мешает "Спартаку" в достижении результата. Говорю ли я о потенциальном назначении Валерия Карпина? Например, об этом. Хотя Карпин в одиночку тоже исправить ситуацию сделать не может. Тренер, конечно, решает многое, но многое также решает и команда, и штаб, и скаутская служба, и сотрудники клуба. Когда все эти элементы сложены в базу - есть результат в виде кубков. А когда каждый думает о себе - получается то, что получается.
- О потенциальном назначении на пост тренера "Спартака" Олега Кононова:
Полнейшая глупость, на мой взгляд. Он мягкий и "Спартаку" сегодня не годится. В своё время у него были прекрасные условия в "Краснодаре", лучше, чем есть в "Спартаке", но там он ничего не показал. А ещё один момент по Кононову: я тут задумался, а кого-нибудь за время своей работы в российском футболе он поднял или раскрыл? Посмотрите при Каррере сколько молодых пришло, сколько воспитанников привлекались в первую команду.
- О матче:
Ничего нового, всё ожидаемо: полная деструктуризация и неразбериха в команде. Думаю, единственный вопрос, который сейчас возникает: зачем нужно было убирать Карреру, предварительно не определившись и не договорившись с его сменщиком? Когда я говорил, что Карреру нужно убирать, то подчёркивал, что нужно предварительно найти кого-то получше, а не того, кто первым под руку попался. В итоге, хотели как лучше, а получилось как всегда.
- О том, что может изменить ситуацию в "Спартаке":
Уход Федуна, думаю, это последнее что может случиться. А вот с главным тренером нужно определиться побыстрее. В этом году команде вряд ли уже что-то светит, она вряд ли сумеет собраться до конца сезона, и набрать даже половину из потенциально возможных очков. Вот во время предстоящей паузы нужно попробовать начать строить команду, которая сможет попасть в еврокубки или войти в тройку в чемпионате. Однако на сегодняшний день "Спартаку" нужен только жёсткий тренер, потому что уговорами и прочими вещами не отделаться в этой ситуации.
- О предстоящей игре против "Рейнджерс":
Перспектив в этой Лиге Европы у "Спартака" никаких. Москвичи за 8 последних туров одержали одну победу в Премьер-Лиге, в Лиге Европы они занимают последнее место в своей группе с двумя очками. Причём "Спартак" проигрывает всегда по делу. Можно уступать, атакую весь матч, а потом в задницу соперника мяч попадает и влетает в твои ворота, но такого же мы не видим. "Красно-белые" пыжатся-пыжатся, еле-еле счёт сравняли, и тут же получают второй, а потом могли пропустить и третий. Соперники обыгрывают "Спартак" по делу, они лучше выглядят. О каких результатах тогда можно говорить в Лиге Европы.
- Об обращении Евгения Кафельникова к болельщикам ("Пока вы ходите на трибуны, ничего не изменится"):
Не согласен с этим. Не думаю, что Федун радуется сложившейся ситуации, и что кто-то из руководства доволен происходящим. На мой взгляд, проблема в том, что люди не знают как сделать правильнее. А ещё есть подводные камни и разные барьеры, через которые люди не могут перешагнуть ввиду своих личных убеждений, что в итоге мешает "Спартаку" в достижении результата. Говорю ли я о потенциальном назначении Валерия Карпина? Например, об этом. Хотя Карпин в одиночку тоже исправить ситуацию сделать не может. Тренер, конечно, решает многое, но многое также решает и команда, и штаб, и скаутская служба, и сотрудники клуба. Когда все эти элементы сложены в базу - есть результат в виде кубков. А когда каждый думает о себе - получается то, что получается.
- О потенциальном назначении на пост тренера "Спартака" Олега Кононова:
Полнейшая глупость, на мой взгляд. Он мягкий и "Спартаку" сегодня не годится. В своё время у него были прекрасные условия в "Краснодаре", лучше, чем есть в "Спартаке", но там он ничего не показал. А ещё один момент по Кононову: я тут задумался, а кого-нибудь за время своей работы в российском футболе он поднял или раскрыл? Посмотрите при Каррере сколько молодых пришло, сколько воспитанников привлекались в первую команду.
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