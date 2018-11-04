Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Червиченко: "Спартаку" нужен только жёсткий тренер

Андрей Червиченко: "Спартаку" нужен только жёсткий тренерЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:2) в 13-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Ничего нового, всё ожидаемо: полная деструктуризация и неразбериха в команде. Думаю, единственный вопрос, который сейчас возникает: зачем нужно было убирать Карреру, предварительно не определившись и не договорившись с его сменщиком? Когда я говорил, что Карреру нужно убирать, то подчёркивал, что нужно предварительно найти кого-то получше, а не того, кто первым под руку попался. В итоге, хотели как лучше, а получилось как всегда.

- О том, что может изменить ситуацию в "Спартаке":

Уход Федуна, думаю, это последнее что может случиться. А вот с главным тренером нужно определиться побыстрее. В этом году команде вряд ли уже что-то светит, она вряд ли сумеет собраться до конца сезона, и набрать даже половину из потенциально возможных очков. Вот во время предстоящей паузы нужно попробовать начать строить команду, которая сможет попасть в еврокубки или войти в тройку в чемпионате. Однако на сегодняшний день "Спартаку" нужен только жёсткий тренер, потому что уговорами и прочими вещами не отделаться в этой ситуации.

- О предстоящей игре против "Рейнджерс":

Перспектив в этой Лиге Европы у "Спартака" никаких. Москвичи за 8 последних туров одержали одну победу в Премьер-Лиге, в Лиге Европы они занимают последнее место в своей группе с двумя очками. Причём "Спартак" проигрывает всегда по делу. Можно уступать, атакую весь матч, а потом в задницу соперника мяч попадает и влетает в твои ворота, но такого же мы не видим. "Красно-белые" пыжатся-пыжатся, еле-еле счёт сравняли, и тут же получают второй, а потом могли пропустить и третий. Соперники обыгрывают "Спартак" по делу, они лучше выглядят. О каких результатах тогда можно говорить в Лиге Европы.

- Об обращении Евгения Кафельникова к болельщикам ("Пока вы ходите на трибуны, ничего не изменится"):

Не согласен с этим. Не думаю, что Федун радуется сложившейся ситуации, и что кто-то из руководства доволен происходящим. На мой взгляд, проблема в том, что люди не знают как сделать правильнее. А ещё есть подводные камни и разные барьеры, через которые люди не могут перешагнуть ввиду своих личных убеждений, что в итоге мешает "Спартаку" в достижении результата. Говорю ли я о потенциальном назначении Валерия Карпина? Например, об этом. Хотя Карпин в одиночку тоже исправить ситуацию сделать не может. Тренер, конечно, решает многое, но многое также решает и команда, и штаб, и скаутская служба, и сотрудники клуба. Когда все эти элементы сложены в базу - есть результат в виде кубков. А когда каждый думает о себе - получается то, что получается.

- О потенциальном назначении на пост тренера "Спартака" Олега Кононова:

Полнейшая глупость, на мой взгляд. Он мягкий и "Спартаку" сегодня не годится. В своё время у него были прекрасные условия в "Краснодаре", лучше, чем есть в "Спартаке", но там он ничего не показал. А ещё один момент по Кононову: я тут задумался, а кого-нибудь за время своей работы в российском футболе он поднял или раскрыл? Посмотрите при Каррере сколько молодых пришло, сколько воспитанников привлекались в первую команду.
Теги: Червиченко Спартак Урал
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(7)
#6  zloy   (Сегодня, 22:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
У монако выкупить за ох..е бабки Анри))) тоже легенда))), нужен нормальный тренер, который будет бить этих кривоногих, кидать в ниэ бутылки и бутсы, временно можно Тарханова или Божовича, но только не Кононова
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#5  miktar   (Сегодня, 22:19)
  • -2
  •  (2)
online

Лучше Кононов...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:17)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо К»
По Кононову-точно в десятку. stuck_out_tongue_winking_eye Таких условий как в "Краснодаре" ему никто не создаст и то он там не смог этим воспользоваться. Все эти разговоры об его интеллигентности - полнейший абсурд.Правильно сказал Уткин сравнив его с пиджаком.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:06)
  • +1
  •  (5)

Цитата: acetophenon
Владелец разумный нужен.

Так и Червиченко задним умом крепок, выходит. Проходной двор из посредственных легионеров и тренерская чехарда не при нём ли были?
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Владелец разумный нужен. Клуб "без царя в голове".
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нужен тренер, который "подойдёт". А кто это, пока вообще никому не ясно... Жесткач.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.