Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Рауль Рианчо: команда поехала на сбор с конфликтом. "Спартак" должен избавиться от токсичных людей

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о конфликте в команде перед началом сезона.

- Я говорил, что игроки попросили остаться, а с руководством разговоров не было? Вы врете! Я так не говорил. Смотрите мне в глаза — я всегда говорю от сердца. «Спартак» Москва должен избавляться от токсичных людей. Возможно, вы не все знаете, но команда поехала на сбор в Австрию, имея внутри конфликт. Этот конфликт был погашен, мы поговорили как мужики. Но за спиной, за ширмой душок остался. И это потом полыхнуло. Вот чистая правда. Когда кто-то затаил обиду, это никогда не приведет к хорошему. Мы пытались решить проблему, но она не решилась. У нас были выборы капитана, и у этого конфликтного футболиста было 17 голосов. Давайте не искать виноватых. Зачем опять к этому возвращаться?

Поддержите команду, мы сейчас играем во всех турнирах. В такие моменты команде нужна поддержка, - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Теги: Рианчо Спартак Глушаков
Вчера, 22:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(5)
#19  GPS   (Сегодня, 00:27)
  • +1
  •  (1)
online

ОУКБ, мразь!
puta espaniola!!!


--------------------
#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#18  igorspartak  Тверь (Сегодня, 00:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CHUCK NORRISS
Цитата: vermis_64
Зря Спам в свое время свинтил глушитель у паровоза.

Цитата: Конек
Цитата: vermis_64
Зря Спам в свое время свинтил глушитель у паровоза.

они еще и у нас кокс стырили laughing

В 90-ых они вообще всю страну грабили( в смысле,таланты забирали сразу к себе в команду). Иначе не видать им было 9 "чемпионств"!

убогий


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#17  Riders1990  bunker (Вчера, 23:28)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рианчо знает что уйдет,поэтому своими речами хочет остаться в памяти.Че терять то?Интересный мужик)Хоть и артист)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#16  CHUCK NORRISS  Россия (Вчера, 23:24)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Зря Спам в свое время свинтил глушитель у паровоза.

Цитата: Конек
Цитата: vermis_64
Зря Спам в свое время свинтил глушитель у паровоза.

они еще и у нас кокс стырили laughing

В 90-ых они вообще всю страну грабили( в смысле,таланты забирали сразу к себе в команду). Иначе не видать им было 9 "чемпионств"!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это как в государстве, или как в любой группировке. Кто оказался в итоге сильнее - тот и прав. Всё просто. Он (они) и "назначает" - токсичных...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  Sergey Nasirov_2   (Вчера, 23:17)
  • +2
  •  (2)

Roganov,
Не думаю что каррера ,хотя возможно и его имел в виду .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#13  kuzz  Москва (Вчера, 23:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Именем Старостина я вас всех заклинаю: Такими словами Рауль будет начинать свои пресс-конференции, он как продолжатель великого начала взял на себя большую ответственность подняв упавшее знамя... эй Крикс нас обходят несколько когорт римлян... Рауль Рианчо - правая рука Спартака... Федун пора вернуться к истокам и начать все заново , но уже с профессионалами это больно и дорого, а что делать
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#12  Barmaley   (Вчера, 23:06)
  • +6
  •  (6)

Цитата: sparwik53
Вопрос к Родионову, Сергей за что ты деньги получаешь, ведь ты еще помнишь незабвенного Николая Петровича, его методы работы. Брось интеллигентность, и железным кулаком наведи порядок.

Плохо вы знаете нравы Лукойла. Там каждый свою опу прикрывает сначала. Что Федун скажет, такая и правда.А с другой стороны, зачем борзеть-то, получая пару миллионов евро в год? Пожили бы они на среднюю по россии зарплату. полезно было бы.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#11  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
токсичным бывают только Маур и Манчини)))


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#10  ALI BABA  Химки (Вчера, 23:04)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
А как критиковали Черчесова,когда он избавлялся от,так называемых,лидеров команды? Оказывается он был прав! Он избавлял "здоровый организм" от ядовитых веществ,которые могли отравить все "тело"!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#9  yuri  спб (Вчера, 23:04)
  • +3
  •  (7)

Да- вы все врете , господа . С побледневшими лицами пытаетесь мне впарить какую-то куету. Лозунги догорали синим пламенем. Их уже не спасти, подумал кот и был прав- время уничтожало ложь как огонь лижет гнилушку.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Roganov   (Вчера, 23:03)
  • 0
  •  (4)

Под ядовитым он Карреру имел ввиду?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#7  belozero  Ленинградская область Кириши (Вчера, 22:56)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И в первую очередь от Рианчо.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Вчера, 22:56)
  • -1
  •  (9)
online

Щас начнутся интерпретации слов испанца идиота .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Вчера, 22:56)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос к Родионову, Сергей за что ты деньги получаешь, ведь ты еще помнишь незабвенного Николая Петровича, его методы работы. Брось интеллигентность, и железным кулаком наведи порядок.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Вчера, 22:53)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Ну хоть этот объективно называет приснопомянутый всеми мифический ,,дух" Спартака правильно ДУШКОМ.Пять баллов за прямоту,Рауль!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Конек   (Вчера, 22:53)
  • +10
  •  (10)

Цитата: vermis_64
Зря Спам в свое время свинтил глушитель у паровоза.

они еще и у нас кокс стырили laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#2  zloy   (Вчера, 22:52)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
он сам прилепился к см
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:50)
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Зря Спам в свое время свинтил глушитель у паровоза.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.