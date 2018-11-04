Гурам Аджоев: Кононов - тренер "Арсенала". Пока. Разговоры идут

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал возможный уход тренера команды Олега Кононова в московский "Спартака".– Пока он работает в "Арсенале". И остается нашим главным тренером. Пока. Ведутся ли переговоры? Разговоры идут, но он наш тренер. Пока, - сказал Аджоев в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".