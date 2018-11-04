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Гурам Аджоев: Кононов - тренер "Арсенала". Пока. Разговоры идут

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал возможный уход тренера команды Олега Кононова в московский "Спартака".

– Пока он работает в "Арсенале". И остается нашим главным тренером. Пока. Ведутся ли переговоры? Разговоры идут, но он наш тренер. Пока, - сказал Аджоев в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".
Теги: Арсенал Кононов Спартак Аджоев
Вчера, 23:17
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#2  anonymous   (Вчера, 23:55)
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online

Цитата: Skyline
надо быть полным идиотом. что бы пойти в свинарню сейчас

ну Семак то в Зеню пошёл?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Вчера, 23:41)
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Болеет за:
«Зенит»
надо быть полным идиотом. что бы пойти в свинарню сейчас


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
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