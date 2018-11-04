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"Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча ЧР подряд и установил антирекорд посещаемости сезона

В матче с "Уралом" "Спартак" потерпел четвёртое подряд домашнее поражение в российской премьер-лиге (1:2). Такого в истории чемпионата России с 10-кратными чемпионами страны ещё не случалось. До "Урала" победить на "Открытие Арене" удалось "Ахмату", "Ростову" и "Арсеналу".

Игру с екатеринбуржцами посетили 23 237 зрителей - меньшую аудиторию в текущем сезоне красно-белые ещё не собирали.
Теги: Спартак
Вчера, 23:43
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4
(1)
#4  sheluch  Кёниград (Сегодня, 00:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Цитата: utekay
не чокаясь...Аминь

Не дождешься, мудило. Мы еще на ваших похоронах простудимся
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#3  RenarTickle  Москва (Сегодня, 00:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
spiri,
Нельзя... И Динамо тоже терять нельзя... Да и других - тоже... Это действительно печально, когда клубы с такой великой историей исчезают прямо на наших глазах...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 00:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
мне лично не смешно..нельзя терять такую команду!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 00:09)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
не чокаясь...Аминь


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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