"Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча ЧР подряд и установил антирекорд посещаемости сезона

В матче с "Уралом" "Спартак" потерпел четвёртое подряд домашнее поражение в российской премьер-лиге (1:2). Такого в истории чемпионата России с 10-кратными чемпионами страны ещё не случалось. До "Урала" победить на "Открытие Арене" удалось "Ахмату", "Ростову" и "Арсеналу".Игру с екатеринбуржцами посетили 23 237 зрителей - меньшую аудиторию в текущем сезоне красно-белые ещё не собирали.