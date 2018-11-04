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Рауль Рианчо: 30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже завтра. Не держусь за кресло

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после матча с «Уралом» (1:2) прокомментировал своё будущее.

— Вы не считаете, что вместе с Каррерой ответственность за происходящее несете и вы?

— Я тоже виноват, конечно. Но в сложившейся ситуации я считаю правильным со своей стороны честно работать и стараться помогать игрокам. Можно, конечно, сидеть и плакать о разводе. Но какой в этом смысл?

30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже на следующей неделе или вообще завтра. Но уеду с чистой совестью. Я не держусь за это кресло. Единственное, о чем я прошу: поддержите «Спартак», которому в этом месяце играть в трех турнирах. Команде очень нужна поддержка, — приводит слова Рианчо официальный сайт красно-белых.
Теги: Рианчо Спартак
Вчера, 23:50
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#4  GPS   (Сегодня, 00:19)
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online

#тожевиноват laughing
ОУКБ, мразь!
puta espaniola!!!


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 00:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Команде очень нужна поддержка, — приводит слова Рианчо официальный сайт красно-белых.
у меня ощущение, что Рианчо искренен и реально переживает за команду! Парадокс какой-то, свинарня внатуре confused ...ведь и Каррера вызывал чувство симпатии...не, ну может и не самые сильные тренера конечно, но люди то хорошие походу!
Что творится в Спартаке?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  igorspartak  Тверь (Сегодня, 00:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
уберите от клуба федуна,родионова,измайлова,рианчу,презерватива и прочую продажную шелуху типа ширко ловчева кечинова гаврилова романцева юрана и т. д. которые плевали в след Массимо по приказу лёни,и всё наладится


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 00:01)
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Болеет за:
«Терек»
Уважаю Рианчо за эти слова.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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