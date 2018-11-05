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Президент "Урала" Иванов: победа над "Спартаком" - тренерская

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу команды над "Спартаком" в выездном матче 13-го тура первенства РПЛ.

"За счет самоотдачи и хорошей игры получилось обыграть москвичей. Плюс тренерская установка. Я считаю, что во многом это тренерская победа. Много лидеров не играло. Были травмированные. Кто-то пропускал по карточкам. Чисто тренерская победа. За счет тренерского мастерства. Играли сегодня здорово. Из игроков никого не могу выделить, потому что играла команда. Она и победила", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Урал Спартак
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