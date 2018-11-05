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Фоторепортаж с матча "Спартак" - "Урал"

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с матча 13-тура чемпионата России по футболу между командами "Спартак" - "Урал" (1:2).

























Теги: Спартак Урал Фото
Сегодня, 01:04
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