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Олег Кононов начнет работу главным тренером "Спартака" 12 ноября

Олег Кононов 12 ноября приступит к работе главным тренером "Спартака". Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского "Арсенала".

"Спартак" в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл "Уралу" (1:2). Красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера – "Зенита" – на 12 очков. 22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.

Кононов возглавляет "Арсенал" с 1 июня этого года. В чемпионате России тульская команда идет на 12-м месте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 01:42
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#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 02:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отряд самоубийц.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 02:09)
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online

А в Арсенал кого? Скрипника из Риги?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 01:49)
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online
Болеет за:
«Терек»
Позорник.
Кидать команду в это в стиле Кононова, надеюсь, что Глушаков унизит эту мямлю по-полной.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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