Олег Кононов начнет работу главным тренером "Спартака" 12 ноября

Олег Кононов 12 ноября приступит к работе главным тренером "Спартака". Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского "Арсенала"."Спартак" в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл "Уралу" (1:2). Красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера – "Зенита" – на 12 очков. 22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.Кононов возглавляет "Арсенал" с 1 июня этого года. В чемпионате России тульская команда идет на 12-м месте.