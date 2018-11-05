Далер Кузяев: в некоторых моментах "Зениту" повезло - соперник прижал нас в концовке

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев дал комментарий после матча с "Ахматом" (1:0)."Мы добились заслуженной победы, хоть и было непросто. Первый тайм неплохой, можно записать себе в актив. Во втором мы сбавили обороты и сами усложнили себе жизнь. Было очень сложно, "Ахмат" прижал нас в концовке. В некоторых моментах нам повезло", - сказал Кузяев.