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Далер Кузяев: в некоторых моментах "Зениту" повезло - соперник прижал нас в концовке

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев дал комментарий после матча с "Ахматом" (1:0).

"Мы добились заслуженной победы, хоть и было непросто. Первый тайм неплохой, можно записать себе в актив. Во втором мы сбавили обороты и сами усложнили себе жизнь. Было очень сложно, "Ахмат" прижал нас в концовке. В некоторых моментах нам повезло", - сказал Кузяев.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Ахмат Кузяев
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