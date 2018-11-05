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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Федор Щербаченко: аргентинская группировка плохо влияет на "Зенит" - нужно от них избавляться
Известный российский тренер Федор Щербаченко высказался об удалении полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в матче с "Ахматом" (1:0).
"Это уже какая-то фишка аргентинцев "Зенита", которых я все время критикую. В их действиях не столько пользы, сколько непредсказуемости и расхлябанности. На них нельзя положиться.
Они думают: "У меня есть контракт, который клуб должен выполнять, поэтому я что хочу, то и творю". По моей ифнормации, в "Зените" есть аргентинская группировка, которая приносит вред раздевалке.
Семак смог привести аргентинцев в порядок в плане игровой дисциплины – люди стали выполнять на поле какие-то функции. Но при этом они абсолютно неконтролируемы в своем поведении. Поэтому я думаю, что клубу нужно избавляться от аргентинцев", — сказал Щербаченко
Напомним, что в предыдущем матче с "Динамо" красную карточку получил другой аргентинский футболист "Зенита" — Себастьян Дриусси.
Спорт уик-енд
"Это уже какая-то фишка аргентинцев "Зенита", которых я все время критикую. В их действиях не столько пользы, сколько непредсказуемости и расхлябанности. На них нельзя положиться.
Они думают: "У меня есть контракт, который клуб должен выполнять, поэтому я что хочу, то и творю". По моей ифнормации, в "Зените" есть аргентинская группировка, которая приносит вред раздевалке.
Семак смог привести аргентинцев в порядок в плане игровой дисциплины – люди стали выполнять на поле какие-то функции. Но при этом они абсолютно неконтролируемы в своем поведении. Поэтому я думаю, что клубу нужно избавляться от аргентинцев", — сказал Щербаченко
Напомним, что в предыдущем матче с "Динамо" красную карточку получил другой аргентинский футболист "Зенита" — Себастьян Дриусси.
Спорт уик-енд
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