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Федор Щербаченко: аргентинская группировка плохо влияет на "Зенит" - нужно от них избавляться

Известный российский тренер Федор Щербаченко высказался об удалении полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в матче с "Ахматом" (1:0).

"Это уже какая-то фишка аргентинцев "Зенита", которых я все время критикую. В их действиях не столько пользы, сколько непредсказуемости и расхлябанности. На них нельзя положиться.

Они думают: "У меня есть контракт, который клуб должен выполнять, поэтому я что хочу, то и творю". По моей ифнормации, в "Зените" есть аргентинская группировка, которая приносит вред раздевалке.

Семак смог привести аргентинцев в порядок в плане игровой дисциплины – люди стали выполнять на поле какие-то функции. Но при этом они абсолютно неконтролируемы в своем поведении. Поэтому я думаю, что клубу нужно избавляться от аргентинцев", — сказал Щербаченко

Напомним, что в предыдущем матче с "Динамо" красную карточку получил другой аргентинский футболист "Зенита" — Себастьян Дриусси.

Спорт уик-енд
Теги: Зенит Паредес Дриусси Щербаченко
Сегодня, 10:34
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#12  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 11:30)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
это чё за клоун?

Твой брат по разуму


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 11:26)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Visio
Неустойку Аргентинцам выплатит известный тренер Щербаченко

Их в гавно, господа, а они опять из гавна вылазят(с). Просто напасть какая то. Сам Федор Михайлович не мог победить тупость. Хоть и был великим писателем.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:19)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Неустойку Аргентинцам выплатит известный тренер Щербаченко
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 11:16)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это чё за клоун?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Makc33
Газпром плохо влияет на Зенит ,надо от него избавляться

Самое главное, что если избавиться от Газпрома, то проблема игроков сборной Аргентины в составе Зенита решится сама собой. Вместе с разгильдяями из сборной РФ.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 11:13)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может лучше избавиться от мегатренера Щербаченко,специалиста по увольнениям и пердивам?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 11:11)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Правообладателем слова "избавляться" являются свиньи. В отношении Зенита, если говорить на такие темы, надо употреблять слово продавать, расставаться, Щербаченко если и следит за ситуацией, то нифига не следит за словами, а они паразиты, свойственны исключительно паразитным командам, а не таким благочестивым, как Зенит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 11:11)
  • +1
  •  (3)

Цитата: kobr
Ну, значит с конями Мамману удалят

сэр, готовы всегда. Тридварасы уже наточили гнилой зуб и смотрите- ставят лучезарному коту очередные минусы, словно в светлейшую инквизицию упал не камень, а нечто большее. Пена из морд, заплывшие жирком глаза, узнаете их почерк, господа? Ну и бог с ними, а точнее таблица слева.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  kobr   (Сегодня, 11:06)
  • -1
  •  (3)

Ну, значит с конями Мамману удалят stuck_out_tongue_winking_eye .
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 11:05)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Известный российский тренер про которого никто никогда не пишет.

В своей тренерской карьере одно говно тренировал типа Мордовии, а понтуется, как Моуриньо.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 10:54)
  • +1
  •  (3)

Известный в определенных кругах кот , ответит просто- Ехай на куй Щербаченко неизвестный нам. Негров пучками пускай покупают, а арги .. Мне нельзя разжигать расовую ненависть. Тогда эта чушь пусть останется отсталым на пальмах. Поэтому- Вперед ,Питер!
Черный бумер


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 10:40)
  • 0
  •  (12)
online

Газпром плохо влияет на Зенит ,надо от него избавляться
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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