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Молодежка "Уфы" разгромно проиграла сверстникам из Самары. Это 13-е поражение команды в 13 турах

"Крылья Советов" забили пять безответных мячей "Уфе" в гостевом матче 13-го тура первенства России среди молодежных команд.

Покером в составе гостей отличился нападающий Егор Голенков.

Первенство России среди молодежных команд

13-й тур

"Уфа" (Уфа) — "Крылья Советов" (Самара) — 0:5

Голы: Голенков, 8, 17, 24, 77. Сапов,17.
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 11:13
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 11:18)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сапов,17

интуитивно прочитал Сапогов...я уж подумал легенда свои корни пустил в Российский футбол


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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