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За 13 туров чемпионата состав "Спартака" ни разу не повторился

Московский "Спартак" вчера проиграл "Уралу" (1:2).

За прошедшие 13 туров стартовый состав красно-белых ни разу не повторился. В играх были задействованы 25 человек.

Все 13 матчей с первых минут провели только Максименко и Зобнин.

- Фернандо, Боккетти – 10
- Боккетти – 10
- Джикия, Комбаров – 9
- Зе Луиш – 8
- Рассказов – 7
- Глушаков, Жиго, Ханни – 6
- Мельгарехо, Промес, Ташаев, Адриано – 5
- Ломовицкий, Самедов – 4
- Ещенко, Попов, Кутепов, Игнатов, Петкович – 3
- Еременко, Роша – 1
Теги: Спартак
Сегодня, 11:19
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#3  zeracool  москва (Сегодня, 11:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Это наследие рианчо. Чудака на букву м.ясно кто слил карреру
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 11:49)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и как вам Карреровское наследие, все в восторге, тренер был от бога, развалил всю команду, с начала чемпионата не сумел наиграть основной костяк футболистов, это вообще как такое может быть, такого бардака нет ни в одной команде лиги, каждая игра и на поле всё новые и новые лица, они выходят и просто не знают что им делать, куда бежать, кому отдавать мяч. Пройдена предсезонка, а потом сколько игр прошло в чемпионате под его руководством, а он так и не смог определиться с основным составом, это что тренер?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 11:31)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
И кого это волнует?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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