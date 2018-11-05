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"Анжи" - "Енисей": команды определились с формой (фото)

Сегодня "Анжи" примет на своем поле "Енисей" в рамках 13-го тура РПЛ.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе "Анжи Арена"

Команды уже определились с комплектами формы, в которых футболисты сегодня выйдут на поле. Махачкалинцы проведут встречу в желтом комплекте, красноярцы — в темно-синем.

Теги: Анжи Енисей
Сегодня, 11:46
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