"Анжи" - "Енисей": команды определились с формой (фото)

Сегодня "Анжи" примет на своем поле "Енисей" в рамках 13-го тура РПЛ.Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе "Анжи Арена"Команды уже определились с комплектами формы, в которых футболисты сегодня выйдут на поле. Махачкалинцы проведут встречу в желтом комплекте, красноярцы — в темно-синем.