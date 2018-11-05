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Чалов, Ахметов и Набабкин вызваны в сборную России на ноябрьские матчи с Германией и Швецией

Стал известен состав сборной России на матчи против Германии и Швеции.

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – "Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).

Россия встретится с Германией в товарищеском матче 15 ноября, а 20 ноября в рамках Лиги наций сыграет со Швецией.

РФС
Сегодня, 12:47
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#19  Antip7   (Сегодня, 15:24)
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online

Цитата: Санитар для Кутарбы
Цитата: imaginary
нет Ари, но есть Заболотный..
с другой стороны наконец-то Чалова вызвали

flushed Ари получил гражданство,хорошее голевое чутье. Ничего не имею против Заболотного которого выпускают на 5-10 минут в "Зените",но в сборной должны играть лучшие,а Ари на данный момент лучше всех форвардов,включая даже ,явно уставшего Дзюбу.


И тогда за эту сборную будут болеть только бразильцы
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#18  pasha  Ленинград (Сегодня, 14:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Заболотный вызывает некоторые сомнения...А с другой стороны?? А что?, А вдруг? Вроде все у парня есть, но уж очень не фартовый ..Может в сборной прорвет???


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#17  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:45)
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Болеет за:
«Динамо К»
Хитрый Лис,
а чем Ари хуже того же Гилерме,Рауша,Нойштедтера? Он такой же гражданин России,но в отличие от своего земляка Фернандеса по-русски может разговаривать.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#16  hulk123  Усть-Лабинск (Сегодня, 14:35)
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online

Вызов Чалова и Сорокина ожидаемо, молодых защитников добротных мало, с напами таже ситуация, Чалов сейчас явно не слабее Полоза с Заболотным. Сорокин это понятно что на перспективу, а вот вызов Ахметова неожиданный для меня, в ЦСКА он играет очень неплохо, но не вижу кого он сейчас может заменить в Сборной. Но все равно это очень приятно, Миранчуки, Зобнин, Кузяев, Сорокин, Головин, Чалов - эта наша очень перспективная молодежь!
Регистрация: 4.03.2018 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:25)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Ари получил гражданство,хорошее голевое чутье. Ничего не имею против Заболотного которого выпускают на 5-10 минут в "Зените",но в сборной должны играть лучшие,а Ари на данный момент лучше всех форвардов,включая даже ,явно уставшего Дзюбу.

Себе в сборную Руину набирайте негров, китайцев, арабов. Этож каким конченным идиотом надо быть, чтобы набрать в сборную страны иноземцев, а потом всерьез болеть за ЭТО. Дебилы бл, как есть дебилы...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:17)
  • 0
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: imaginary
нет Ари, но есть Заболотный..
с другой стороны наконец-то Чалова вызвали

flushed Ари получил гражданство,хорошее голевое чутье. Ничего не имею против Заболотного которого выпускают на 5-10 минут в "Зените",но в сборной должны играть лучшие,а Ари на данный момент лучше всех форвардов,включая даже ,явно уставшего Дзюбу.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#13  Egorysche   (Сегодня, 14:08)
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Цитата: Коляс
Щас будет непопулярное мнение :
Давайте будем честными армейцы, Набабкин и в клубе с плохой игры на среднюю, им дыры затыкают только от того, что Жора травмирован. И всегда к нему куча претензий была, какая нахрен сборная?
В матче с Краснодаром оба гола конкретно из его зоны. Сначала в подкате мяч между ног пропустил, во втором никак не восприпятствовал навесу с угла штрафной, руки по швам сложил и стоял в 3 метрах от подающего.

ну вот не соглашусь, Набабкин крайни защитник, а в ЦСКА на данный момент вынужден играть центрального. Из-за этого и косяки иногда происходят. Возможно он и не уровень сборной, но учитывая какой звиздец произошёл перед ЧМ с линией защиты, могу предположить что сейчас всех с нужным паспортом перепробуют. Это кстати и к Ахметову относится. Он конечно игрок хороший, но пока не уровень сборной всё же.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
где АРИ???? он же россиянин?

Ага, кубанский загорелый казак

Цитата: imaginary
нет Ари, но есть Заболотный..

оставьте негра себе, нам таких сборников не надо
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  lanc77  Ульяновск (Сегодня, 13:49)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Коляс
Щас будет непопулярное мнение :
Давайте будем честными армейцы, Набабкин и в клубе с плохой игры на среднюю, им дыры затыкают только от того, что Жора травмирован. И всегда к нему куча претензий была, какая нахрен сборная?
В матче с Краснодаром оба гола конкретно из его зоны. Сначала в подкате мяч между ног пропустил, во втором никак не восприпятствовал навесу с угла штрафной, руки по швам сложил и стоял в 3 метрах от подающего.

По Набабкину согласен на 100%.
Регистрация: 30.07.2013 [жалоба]
#10  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 13:43)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Щас будет непопулярное мнение :
Давайте будем честными армейцы, Набабкин и в клубе с плохой игры на среднюю, им дыры затыкают только от того, что Жора травмирован. И всегда к нему куча претензий была, какая нахрен сборная?
В матче с Краснодаром оба гола конкретно из его зоны. Сначала в подкате мяч между ног пропустил, во втором никак не восприпятствовал навесу с угла штрафной, руки по швам сложил и стоял в 3 метрах от подающего.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#9  tiki  Москва (Сегодня, 13:35)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
хрен с Набабкиным.все зоны кроет.
но Забалотному то кто в сборной место купил?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  SPV 77  Брянск (Сегодня, 13:28)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оба сборной не нужны пока, а вот Ари сейчас лучший нап в чемпе
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#7  Босх  Россия (Сегодня, 13:21)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
где АРИ???? он же россиянин?
Выношу Саддамычу предупреждение,о не полном служебном соответствии!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#6  KecoH  Kazan (Сегодня, 13:09)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Смешно) Ахметов ушел из Рубина - и в сборной уже) Всего то надо было пару месяцев)) А сколько сидел и тух в дубле... Это именно не упрек ЦСКА, а обращение внимания на говенную политику Рубина. Кроме "Своих" никого не допускают. Тоже самое и про квирквеллию, когда отпускали. В общем, рад за ребят, которым действительно дают дорогу в других клубах, которые в разы сильнее нашего. Поздравлю и Сорокина, может на товарняк выпустят. Вроде не плохой ЦЗ, опыт правда нет совершенно. Если пару раз пройдет через серьезные матчи и не облажается, достойный ЦЗ получится.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#5  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:08)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Набабкин? Наверное ДА. Тогда, думаю и Паршивлюк заслужил.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#4  imaginary   (Сегодня, 13:00)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
нет Ари, но есть Заболотный..
с другой стороны наконец-то Чалова вызвали
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#3  Saveger  СПб (Сегодня, 12:56)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
какой-то убогий состав, за некоторыми исключениями, если честно. В РПЛ бы боролся за 8-10 места


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 12:54)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
у Ахметова большое будущее, если не забухает
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 12:54)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, Набабкин заслужил. Но он и раньше вызывался
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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