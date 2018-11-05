Эксперт "Матч ТВ" Дмитрий Сенников прокомментировал состав сборной России на ноябрьские международные матчи

Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Сенников прокомментировал состав сборной на предстоящие матчи с Швецией и Германией."Думаю, что состав отбирался по последним результатам игр клубов. Поэтому в списке Чалов, Набабкин и Ахметов. Эти игроки хорошо себя проявили.Мы понимаем, что с первого вызова никто не заиграет, но нужно привыкать к атмосфере и постепенно вырастать в игрока основного состава. Миранчуки сейчас тоже разыгрались. "Локомотив" выиграл 5 игр подряд в чемпионате и заслуга братьев здесь большая.Лунев или Гильерме? Это два разных вратаря по игровым характеристикам. Тут сложно сделать выбор. Думаю тут будет зависеть от того каких игроков будет больше, если зенитовцев, то сыграет Лунев. Обычно тренеры так делают для большего взаимопонимания у игроков" — сказал Сенников.