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"Оренбург" догнал "Спартак" и "Рубин", минимально обыграв казанский клуб

"Оренбург" минимально обыграл "Рубин" благодаря голу Алексея Сутормина на своем поле.

Чемпионат России

13-й тур

Оренбург – Рубин 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57, пенальти Сутормин.

"Оренбург" – Довбня, Терехов, Сиваков, Андреев, Малых, Афонин, Мишкич, Чиркин (Чуканов, 46), Бегич, Галаджан, Сутормин.
"Рубин" – Коновалов, Камболов, Кудряшов, Уремович, Цаллагов, Байрамян, Подберезкин (Могилевец, 71), Навас, Коновалов, Сорокин, Полоз (Бухаров, 62).

Предупреждения: Камболов (18), Бегич (18), Кудряшов (56), Коновалов (63), Афонин (72).
Теги: Оренбург Рубин
Сегодня, 15:55
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(2)
#6  РостовПапа   (Сегодня, 17:44)
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Болеет за:
«Ростов»
У Рубина нет стимула из-за дисквалификации УЕФА
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:44)
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online
Болеет за:
«Химки»
а,Оренбург(,мне ближе его старое название" Газовик") уже на шестом месте в таблице,опережая "Спартак" по пропущенным мячам..Да,Газпром и все такое в отношении Орнбурга,но как говорится не деньги играют в футбол.За эту команду я стал болеть уже после третьего тура,так мне понравилась их игра.Команда в первые в ПЛ,тренер в первые тренерует команду ПЛ,которого сам и вывел .Я фанат Федотова,как в свое время Красножана,чей футбол мне ближе всех.Федотов если кто не помнить работал и в "Арарате" в Московском,но там он долго не задержался, предложили Оренбург".И вообще новые лица в ПЛ России Федотов и Мусаев и сразу такой потрясающий успех Слежу и болею за работу Федотова.Раз разговор пошел о тренерах то рад и за Карпина.Провальная работа с клубом из Армавира, с такого то дивизиона потом работа на ТВ и вполне успешная там на каком то руководящем должности и с перспективой где, если не больше но и не нам много меньше денег чем в футболе но, он человек футбола, а не ТВ и самовольно бросил эту работу...а дальше большой "молодец" "Ростов",который поверили Карпину чья тренерска репутация мягко говоря была не хорошей..здорово.Карпин на сей раз свой шанс не упустил во всяком случае не только результаты но и игра его команды радует..и что получается во всех командах ПЛ России отечественные тренеры,кроме Божовича,надеюсь и в Спартаке" будет наш.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  Roman70  Kazan (Сегодня, 17:03)
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Болеет за:
«Рубин»
Мда уж, играть с таким составом и без напов, тут даже пиджак не поможет,
Цаллагов, Подберезкин, Полоз это уровень ФНЛ,
Регистрация: 29.04.2017 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:42)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Misha Hetfild
За девочек вы побывали !

а сколько еще будет...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:32)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"Оренбург" догнал "Спартак" и "Рубин"

Вот какая славная компания! wink
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 15:59)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Кто-то вчера про девочку с Урала тут пени исполнял . Типа " она нам как всегда давала " . За девочек вы побывали ! laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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