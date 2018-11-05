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Ильзат Ахметов: сначала не поверил новости о вызове в сборную, был в шоке!

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, впервые в карьере получивший вызов в национальную сборную России, поделился своими эмоциями.

"Когда узнал эту новость, не поверил, был в шоке, — рассказал Ильзат. — Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!", - цитирует Ахметова официальный сайт клуба.
Теги: Ахметов
Сегодня, 16:05
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#1  Egorysche   (Сегодня, 16:37)
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а ведь ещё три месяца назад этот парень работал в отделе кадров... весь менеджмент рубина можно отправить в отставку, не ошибётесь
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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