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"Зенит" поздравил Магомеда Оздоева с днём рождения

"Зенит" поздравил полузащитника Магомеда Оздоева с днем рождения. 5 ноября полузащитнику сине-бело-голубых исполняется 26 лет.

"Уважаемый Магомед! Мы желаем Вам успехов, здоровья, счастья и всего самого лучшего! С праздником!", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Оздоев Зенит
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