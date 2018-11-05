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Александр Тарханов: происходящее в "Спартаке" сказывается на игре

"Урал" продемонстрировал хороший футбол в матче чемпионата России с московским "Спартаком", в игре которого отражаются проблемы в клубе, заявил советник президента уральцев Александр Тарханов.

"Если что-то происходит в клубе, то это сказывается на игре. Но надо сказать, что и мы хорошо сыграли. Может, в первые минуты чуть зажались, а потом раскрепостились, мяч контролировали, атаки создавали, чего не было у "Спартака". Плюс в обороне сыграли надежно, особенно в первом тайме. Да, в конце была какая-то острота, когда "Спартак" атаковал на авось. Но каких-то моментов не было. Мы и в том году обыграли "Спартак", правда, дома. И до этого обыгрывали", - цитирует Тарханова ТАСС.
Теги: Тарханов Урал
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