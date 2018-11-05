Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" – "Крылья Советов": стали известны стартовые составы

"Уфа" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы в преддверии матча 13-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Ванек, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Карп, Сейдахмет, Бизяк.

"Крылья": Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Надсон, Тихонов, Ланин, Яковлев, Шейдаев, Соболев.
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 16:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.