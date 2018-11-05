Владимир Федотов: должны были забивать "Рубину" раньше

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Рубином"."Это был непростой матч, команда умеет очень хорошо обороняться. Должны были забивать раньше, но не сложилось. Придавили, забили пенальти. Ключевой момент - выход один на один и непонятная красная карточка. "Рубин перешел на навальчик, было непросто. Нужно было более уверенно держать мяч, не так быстро отдавать его сопернику". - сказал Федотов.