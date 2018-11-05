Курбан Бердыев: игра была до гола

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Оренбургом" (0:1)."Как и предполагалось, обе команды умеют играть в обороне. Поэтому игра была до гола. К сожалению, мы его пропустили.Желтые карточки и удаление? В такой бескомпромиссной игре без этого не обойтись. К сожалению, у нас в конце появилась красная карточка, что нас ослабило", - сказал Бердыев.