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Курбан Бердыев: игра была до гола

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Оренбургом" (0:1).

"Как и предполагалось, обе команды умеют играть в обороне. Поэтому игра была до гола. К сожалению, мы его пропустили.

Желтые карточки и удаление? В такой бескомпромиссной игре без этого не обойтись. К сожалению, у нас в конце появилась красная карточка, что нас ослабило", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев Рубин Оренбург
Сегодня, 16:44
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#2  Kostik   (Сегодня, 18:05)
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80% матчей рфпл смотреть невозможно! А этим вообще ворота можно убирать, пора уже за пассивность пенальти ставить
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 17:55)
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online
Болеет за:
«Реал»
игра была равна..
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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