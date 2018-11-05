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Технический директор РФС: вызов Чалова в сборную – это аванс

Технический директор РФС Андрей Лексаков выразил свое мнение по поводу состава сборной России на ближайшие матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября в Лейпциге) и Швецией (Лига наций, 20 ноября в Сольне).

Перед заключительной встречей в группе 2 лиги В Лиги наций наша команда лидирует с семью очками, у Турции – 3, у шведов – 1, но на одну игру меньше. Подготовку россияне начнут 12 ноября в Новогорске.

– Вызов Набабкина это признак отсутствия в стране защитников топ уровня?

– Зная Черчесова, можно утверждать, что сейчас Кирилл играет на том уровне, который позволяет заслужить приглашение в сборную. Но это не значит, что армеец точно появится в основном составе. Есть взгляды тренерского штаба на то, кто расположится в обороне слева, кто справа, кто должен быть сменщиком. В целом же вызов новых футболистов обоснован.


– Чалов может в нынешнем состоянии составить конкуренцию Дзюбе?

– Считаю, что приглашение Федора в сборную – это некий аванс, чтобы форвард пропитался духом национальной команды и понял требования, которые предъявляет тренерский штаб.

– Кого не хватает в нынешнем составе – Дзагоева, Кутепова, кого-то еще?

– Это выбор тренера. Он оценивает уровень готовности футболистов на сегодняшний день. Сейчас посчитали, что Кутепов только начал появляться в составе, и пока рано его вызывать. У Дзагоева может быть есть проблемы со здоровьем. Но это не значит, что они не игроки сборной и на следующие матчи не будут вызваны. На чемпионате мира, помните, Алан травмировался. Нужны замена, понимание, кто может вместо него закрыть позицию.

– Вызов Ахметова оправдан?

– Тренеры посмотрят, как он работает в сборной, как его воспринимают в коллективе. Ильзат должен познакомиться с рисунком, построением футбола в команде.

Выбор игроков мы оцениваем по итоговому результату. На сегодня же названный состав выглядит закономерным.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чалов Сборная России
Сегодня, 17:27
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#2  avnik  море (Сегодня, 18:05)
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Болеет за:
«Спартак»
А вызов в сборную Заболотного - это заначка...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Kostik   (Сегодня, 17:52)
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Какая-то странная формулировка, человек игрой заслужил,как и Ахметов, а вот авансы это можно про заболотного,допустим, сказать.
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
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