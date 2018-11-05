Технический директор РФС: вызов Чалова в сборную – это аванс

Технический директор РФС Андрей Лексаков выразил свое мнение по поводу состава сборной России на ближайшие матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября в Лейпциге) и Швецией (Лига наций, 20 ноября в Сольне).Перед заключительной встречей в группе 2 лиги В Лиги наций наша команда лидирует с семью очками, у Турции – 3, у шведов – 1, но на одну игру меньше. Подготовку россияне начнут 12 ноября в Новогорске.– Зная Черчесова, можно утверждать, что сейчас Кирилл играет на том уровне, который позволяет заслужить приглашение в сборную. Но это не значит, что армеец точно появится в основном составе. Есть взгляды тренерского штаба на то, кто расположится в обороне слева, кто справа, кто должен быть сменщиком. В целом же вызов новых футболистов обоснован.– Считаю, что приглашение Федора в сборную – это некий аванс, чтобы форвард пропитался духом национальной команды и понял требования, которые предъявляет тренерский штаб.– Это выбор тренера. Он оценивает уровень готовности футболистов на сегодняшний день. Сейчас посчитали, что Кутепов только начал появляться в составе, и пока рано его вызывать. У Дзагоева может быть есть проблемы со здоровьем. Но это не значит, что они не игроки сборной и на следующие матчи не будут вызваны. На чемпионате мира, помните, Алан травмировался. Нужны замена, понимание, кто может вместо него закрыть позицию.– Тренеры посмотрят, как он работает в сборной, как его воспринимают в коллективе. Ильзат должен познакомиться с рисунком, построением футбола в команде.Выбор игроков мы оцениваем по итоговому результату. На сегодня же названный состав выглядит закономерным.