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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Технический директор РФС: вызов Чалова в сборную – это аванс
Технический директор РФС Андрей Лексаков выразил свое мнение по поводу состава сборной России на ближайшие матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября в Лейпциге) и Швецией (Лига наций, 20 ноября в Сольне).
Перед заключительной встречей в группе 2 лиги В Лиги наций наша команда лидирует с семью очками, у Турции – 3, у шведов – 1, но на одну игру меньше. Подготовку россияне начнут 12 ноября в Новогорске.
– Вызов Набабкина это признак отсутствия в стране защитников топ уровня?
– Зная Черчесова, можно утверждать, что сейчас Кирилл играет на том уровне, который позволяет заслужить приглашение в сборную. Но это не значит, что армеец точно появится в основном составе. Есть взгляды тренерского штаба на то, кто расположится в обороне слева, кто справа, кто должен быть сменщиком. В целом же вызов новых футболистов обоснован.
– Чалов может в нынешнем состоянии составить конкуренцию Дзюбе?
– Считаю, что приглашение Федора в сборную – это некий аванс, чтобы форвард пропитался духом национальной команды и понял требования, которые предъявляет тренерский штаб.
– Кого не хватает в нынешнем составе – Дзагоева, Кутепова, кого-то еще?
– Это выбор тренера. Он оценивает уровень готовности футболистов на сегодняшний день. Сейчас посчитали, что Кутепов только начал появляться в составе, и пока рано его вызывать. У Дзагоева может быть есть проблемы со здоровьем. Но это не значит, что они не игроки сборной и на следующие матчи не будут вызваны. На чемпионате мира, помните, Алан травмировался. Нужны замена, понимание, кто может вместо него закрыть позицию.
– Вызов Ахметова оправдан?
– Тренеры посмотрят, как он работает в сборной, как его воспринимают в коллективе. Ильзат должен познакомиться с рисунком, построением футбола в команде.
Выбор игроков мы оцениваем по итоговому результату. На сегодня же названный состав выглядит закономерным.
"Спорт-Экспресс"
Перед заключительной встречей в группе 2 лиги В Лиги наций наша команда лидирует с семью очками, у Турции – 3, у шведов – 1, но на одну игру меньше. Подготовку россияне начнут 12 ноября в Новогорске.
– Вызов Набабкина это признак отсутствия в стране защитников топ уровня?
– Зная Черчесова, можно утверждать, что сейчас Кирилл играет на том уровне, который позволяет заслужить приглашение в сборную. Но это не значит, что армеец точно появится в основном составе. Есть взгляды тренерского штаба на то, кто расположится в обороне слева, кто справа, кто должен быть сменщиком. В целом же вызов новых футболистов обоснован.
– Чалов может в нынешнем состоянии составить конкуренцию Дзюбе?
– Считаю, что приглашение Федора в сборную – это некий аванс, чтобы форвард пропитался духом национальной команды и понял требования, которые предъявляет тренерский штаб.
– Кого не хватает в нынешнем составе – Дзагоева, Кутепова, кого-то еще?
– Это выбор тренера. Он оценивает уровень готовности футболистов на сегодняшний день. Сейчас посчитали, что Кутепов только начал появляться в составе, и пока рано его вызывать. У Дзагоева может быть есть проблемы со здоровьем. Но это не значит, что они не игроки сборной и на следующие матчи не будут вызваны. На чемпионате мира, помните, Алан травмировался. Нужны замена, понимание, кто может вместо него закрыть позицию.
– Вызов Ахметова оправдан?
– Тренеры посмотрят, как он работает в сборной, как его воспринимают в коллективе. Ильзат должен познакомиться с рисунком, построением футбола в команде.
Выбор игроков мы оцениваем по итоговому результату. На сегодня же названный состав выглядит закономерным.
"Спорт-Экспресс"
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