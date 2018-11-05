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Сборная России начнет подготовку к матчу Лиги наций со шведами в Лейпциге

Сборная России начнет подготовку к матчу четвертого тура группового этапа Лиги наций с командой Швеции в немецком Лейпциге. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"После товарищеского матча со сборной Германии мы останемся в Лейпциге на два дня, где будем готовиться к матчу Лиги наций против команды Швеции, - сказал Черчесов. - Нет смысла возвращаться в Россию, тратить время на перелеты, плюс в это время погодные условия там будут лучше. 18 ноября после утренней тренировки мы отправимся в Швецию, где продолжим подготовку в стандартном графике".

ТАСС
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 17:44
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#1  yuri  спб (Сегодня, 17:47)
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Да и пошла эта сбродная лысого барана-шашлычника в известные места с фиговыми орденами.


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