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У Абеля Эрнандеса диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра

Получивший повреждение в игре с "Динамо" нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прошел медицинское обследование.

Оно выявило повреждение приводящей мышцы правого бедра. В ближайшее время Абель будет работать индивидуально под наблюдением медицинского штаба ПФК ЦСКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 18:12
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(1)
#3  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
а ведь предупреждали. месяц футбола и пол года в отпуске

Ничего, разберутся. За то он дал шанс Чалову заиграть. Теперь и без него Чалу можно играть. НО думаю он он еще поможет.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 18:16)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
и он еще выделывался на тему контракта...а после того, когда он пару моментов метров с 11 закидывает мимо...ну не знаю что и думать
Гонсалес хотя бы в свои игры рвал и метал. и не боялся стыков. а этому и стыки не нужны


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:15)
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Болеет за:
«Зенит»
а ведь предупреждали. месяц футбола и пол года в отпуске


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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