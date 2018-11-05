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Федор Чалов: очень рад вызову в сборную

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свой вызов в сборную России.

Чалов - лучший бомбардир РПЛ с 8 голами.

"Я очень рад этому вызову. Попасть в первую сборную страны мечтает каждый футболист. Постараюсь оправдать ожидания и буду выкладываться на все сто!", - цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
Теги: Чалов Сборная России
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