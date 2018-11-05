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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Станислав Черчесов: Ари находится в фокусе сборной России
Тренерский штаб сборной России следит за выступлением нападающего "Краснодара" Ари. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
"Ари хорошо провел месяц. Мы уже говорили, что все игроки, которые юридически имеют право выступать за сборную России, находятся в фокусе тренерского штаба, и Ари не исключение. В этом году мы не стали делать каких-то серьезных изменений. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, Ари нужна стабильность", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Ари хорошо провел месяц. Мы уже говорили, что все игроки, которые юридически имеют право выступать за сборную России, находятся в фокусе тренерского штаба, и Ари не исключение. В этом году мы не стали делать каких-то серьезных изменений. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, Ари нужна стабильность", - цитирует Черчесова ТАСС.
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