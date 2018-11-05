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Станислав Черчесов: Ари находится в фокусе сборной России

Тренерский штаб сборной России следит за выступлением нападающего "Краснодара" Ари. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Ари хорошо провел месяц. Мы уже говорили, что все игроки, которые юридически имеют право выступать за сборную России, находятся в фокусе тренерского штаба, и Ари не исключение. В этом году мы не стали делать каких-то серьезных изменений. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, Ари нужна стабильность", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Ари Сборная России
Сегодня, 20:02
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#6  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:11)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Стратег,
Ну и болей за лягушатники, него в нашей сборной будет перебор
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Чесайнаг
Заболотный конечно это отдельная тема.Но чтоб Ари в сборную это ну как сказать.Во первых возраст,во вторых,а может даже и во первых это его бразильское происхождение.Все бы ничего,но вот Гильерме еще до этого взяли,немцев занатурализовали,Ахметов с Киргизии.В общем странная сборная получится.К тому же говорят Ари скандальный

Посмотри на топ-менеджмент той же Роснефти или подобных организаций. На их фоне те же Гиля и Ари просто коренные россияне. Они хотя бы живут и работают тут много лет. К тому же если натурализуют кого-то типа Фернандеса - да я только рад буду. Нойштедтер и Рауш пока явно не в тему, Ари если был бы стабилен - помог бы временно. Гиля русский знает лучше многих жителей Москвы, да и их конкуренция с Луневым обоим на пользу
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#4  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:56)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Это будет конец
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Чесайнаг
Заболотный конечно это отдельная тема.Но чтоб Ари в сборную это ну как сказать.Во первых возраст,во вторых,а может даже и во первых это его бразильское происхождение.Все бы ничего,но вот Гильерме еще до этого взяли,немцев занатурализовали,Ахметов с Киргизии.В общем странная сборная получится.К тому же говорят Ари скандальный

Зато в сборной Франции одни французы чистокровные.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 20:37)
  • -1
  •  (1)

Заболотный конечно это отдельная тема.Но чтоб Ари в сборную это ну как сказать.Во первых возраст,во вторых,а может даже и во первых это его бразильское происхождение.Все бы ничего,но вот Гильерме еще до этого взяли,немцев занатурализовали,Ахметов с Киргизии.В общем странная сборная получится.К тому же говорят Ари скандальный
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно Ари не хватает стабильности, которой у Заболотного хоть отбавляй.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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