Сергей Томаров: "Уфа" преображается, когда забивает или пропускает. Это психология

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после поражения от "Крыльев Советов" со счётом 1:2 отметил психологические проблемы своей команды, передаёт- Мы провалили начало встречи. Пропущенный гол нас встряхнул, заиграли совсем по-другому, остаток матча провели в другом режиме. Это наша проблема, потому что команда преображается, когда забивает или пропускает. Это психология, нужно работать в этом плане.- Вышли неготовыми к матчу. Не знаю, с чем это связано, наверное, мы не подготовили. По самоотдаче вопросов нет. Следующая игра со "Спартаком" будет не менее напряженная, "от ножа", потому что это "Спартак".- Неважно, со сколькими защитниками, четырьмя или пятью мы играем. Все зависит от задач, которые они выполняют. Возьмите ЦСКА: пять защитников, но разные функции. Можем называть Фернандеса центральным защитником? Наверное, нет, он – атакующий футболист, а другие игроки могут быть оборонительного плана. Дело не в количестве, а в том, как мы действуем в игровых ситуациях.