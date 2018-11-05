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Андрей Аршавин: кто будет выше в РПЛ - свинина или конина? Свинина

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин считает, что "Спартак" будет выше ЦСКА по итогам чемпионата.

"Кто будет выше в РПЛ - свинина или конина? Свинина. Уволили тренера? Расстались с одним, возьмут другого", - сказал Аршавин в интервью на ютуб-канале "КраСава".

Сейчас армейцы занимают 5-е место, красно-белые занимают 7-ю строчку.
Теги: Аршавин Спартак ЦСКА
Сегодня, 20:20
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#8  yuri  спб (Сегодня, 21:00)
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Цитата: кандид
Ебланы ,взяли интервью у еблана

Епанаты в таблице посасывают конфетку, дядя.)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 20:59)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто не любит конюшню вот и горят духовки у осликов
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:55)
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Болеет за:
ЦСКА
Андрюшка не удержался:лизнул свиней под хвост.Надеется после Кайрата к ним пристроиться,болезный.А что?Там сейчас такой ералаш,что и чипсоеда на всякий який купят. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#5  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 20:51)
  • -3
  •  (5)

Гомосятина
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#4  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:49)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ебланы ,взяли интервью у еблана scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 20:40)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цска успехов,но не в матчах с нами,свиней в пердив навечно,пусть Фнл радуют папуасами,а лучше первенство района.Им там самое место.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 20:35)
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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 20:29)
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Ах-ха-ха Чувство юмора не купить ). Свинина дешевле, господа, а конина будет выше потому.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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