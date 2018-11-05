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"Анжи" одержал победу над "Енисеем"

В матче 13-го тура чемпионата России "Анжи" дома победил "Енисей".

Чемпионат России

13 тур

"Анжи" – "Енисей" 2:1

Голы: Понсе, 35 (пен), 57 (пен) - Саркисов, 53.

"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Гапон, Удалый, Чансельор, Глебов, Чайковский, Рабиу (Кацаев, 23; Мохаммад, 90+1), Ондуа, Кулик, Понсе (Долгов, 86).

"Енисей": Юрченко, Кичин, Гасанов, Дугалич, Ятченко (Обрадович, 65), Фатуллаев, Зотов, Огуде (Харитонов, 77), Комков, Кутьин, Саркисов (Комолов, 75).

Предупреждения: Удалый, 19, Комков, 34, Чансельор, 65, Обрадович, 74, Глебов, 78, Зотов, 87, Юрченко, 90+1.
Теги: Анжи Енисей
Сегодня, 20:52
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(1)
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
bomjik,
Дык его еще до матча отстранили.Это не его поражение


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Аленю пЭсдЭц
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#2  РостовПапа   (Сегодня, 20:56)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
2 пенальти! Еще бы 3-ий дали
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:55)
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  •  (3)
online

Енисей к сожалению в пердив..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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