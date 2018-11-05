Магомед Адиев: игроки "Енисея" говорили, что с вылетом "Анжи" всё понятно. Я это запомнил

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о мотивации, которая помогла его команде победить "Енисей" (2:1).- Для меня главной мотивацией было то, что перед началом сезона после нашего поражения от "Енисея" в товарищеском матче 0:4 я услышал, как "Енисей" веселился. Было сказано: "С одной командой мы определились, осталось найти вторую". Я это запомнил и сегодня ребятам это преподнёс. Сказал: "Сегодня как я тренер вам не нужен, выходите и разберитесь!", - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер".