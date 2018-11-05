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Квинси Промес поддержал Глушакова

Нападающий "Севильи" Квинси Промес на русском языке поддержал свою бывшую команду "Спартак" и капитана красно-белых Дениса Глушакова, который подвергается оскорблению со стороны болельщиков "Спартак".

"Никто не заботится о том, чтобы этот чемпионат (чемпион) был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со "Спартаком", – написал Промес в Инстаграме.
Теги: Промес Глушаов Спартак
Сегодня, 21:31
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#13  yuri  спб (Сегодня, 23:27)
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online

Цитата: zloy
нидерландского языка нет

Есть фламандский язык, сэр. Но дело в том что - Детка , прощай, прощай детка(с)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  zloy   (Сегодня, 23:12)
  • -1
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online
Болеет за:
«Барселона»
капля никотина,
нидерландского языка нет
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 23:02)
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online

Цитата: pfkegjbl 2
Такое ощущение, что он через гугл-переводчик переводил


" Не брат я тебе (негр). Возможен такой перевод ?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 22:57)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Такое ощущение, что он через гугл-переводчик переводил


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (5)

Цитата: alexpyat
Если это Промес сам по-русски написал в инстаграме - я еще пойму, но если это перевод местных новостников...

Причем был явно двойной гугл-перевод - сначала с нидерландского на таджикский, потом с таджикского на русский. Иначе этот текст не обьяснить
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  San Nov   (Сегодня, 22:16)
  • +5
  •  (7)

вы бы хотя бы на первоисточник ссылку размещали.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04)
  • +9
  •  (11)

Интересно, как это звучало на нглийском или голландском? И кого, собственно, Квинси поддерживает: Глушакова или Карреру?
P.S. В чем истерика? Тут плотность результатов такая, что еще и для Динамо шансы на чемпионство не утеряны. Да и уровень игры первых трех команд едва ли не самый низкий для них за последние лет 5.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 22:00)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Если это Промес сам по-русски написал в инстаграме - я еще пойму, но если это перевод местных новостников...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#5  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если так, то мужчина...поражает лицемерие "мадридского двора" в лице ветеранов, артистов, приближенных и важно, авторитетных... был тренер, завоевавший чемпионство, ату его..на кол, сожгли, ведьм больше нет, Денис должен быть в начале очереди...нет, опять ветер поменялся, долой предателя-давай версию Каррера 2. Точно секта...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (11)

продолжайте борьбу со "Спартаком", – написал Промес в Инстаграме.

Звучит как то двусмысленно. И как то с трудом улавливется одобрямс для Глушакова. Ну только если в "борьбе со Спартаком"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 21:48)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Брюзга
Какую "борьбу со Спартаком"? Вы там совсем эпанулись?

Спартак как красная тряпка на женщине. Будем рвать и кусать. А Промес лишь негр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:43)
  • +4
  •  (14)

Какую "борьбу со Спартаком"? Вы там совсем эпанулись?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:36)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Это позиция всех объективных людей, болельщиков Спартака. В отличие от истериков, которые всё ещё слышны.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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