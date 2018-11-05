Квинси Промес поддержал Глушакова

Нападающий "Севильи" Квинси Промес на русском языке поддержал свою бывшую команду "Спартак" и капитана красно-белых Дениса Глушакова, который подвергается оскорблению со стороны болельщиков "Спартак"."Никто не заботится о том, чтобы этот чемпионат (чемпион) был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со "Спартаком", – написал Промес в Инстаграме.