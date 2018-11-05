"Анжи" без денег + "Енисей" без Аленичева = футбол уровня ФНЛ

Футбол уровня ФНЛ

Брать пример со "Спартака" не надо - "Енисею" нужно срочно решать вопрос с новым тренером

Отстранение Аленичева - сложность для "Анжи" с точки зрения прогнозирования ожиданий

Два пенальти, отмененный гол и другие решения Алексея Матюнина

"Анжи" поднялся на 14-е место, но сложно считать его сильнее "Уфы"