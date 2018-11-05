"Анжи" без денег + "Енисей" без Аленичева = футбол уровня ФНЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
21:31
Квинси Промес поддержал Глушакова (13)
Квинси Промес поддержал Глушакова (13)
20:52
"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (7)
"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (7)
19:36
Чем Божович лучше Тихонова и как Яковлев вернул 2010-й. "Крыльям" воздалось за нефарт с "Зенитом" и "Краснодаром" (7)
Чем Божович лучше Тихонова и как Яковлев вернул 2010-й. "Крыльям" воздалось за нефарт с "Зенитом" и "Краснодаром" (7)
19:03
Мирал Самарджич: другие команды еще могут догнать "Зенит", 7 очков - не такая большая разница (4)
Мирал Самарджич: другие команды еще могут догнать "Зенит", 7 очков - не такая большая разница (4)
18:05
Станислав Черчесов: Набабкин? Нам нужен был опытный игрок, обученный в оборонительных действиях (2)
Станислав Черчесов: Набабкин? Нам нужен был опытный игрок, обученный в оборонительных действиях (2)
16:44
Курбан Бердыев: игра была до гола (3)
Курбан Бердыев: игра была до гола (3)
15:38
Валерий Масалитин подробно прокомментировал выбор состава сборной России на ближайшие международные матчи
Валерий Масалитин подробно прокомментировал выбор состава сборной России на ближайшие международные матчи
15:16
Чешский миллиардер, ранее предлагавший 600 млн евро за "Милан", теперь хочет купить "Рому" (1)
Чешский миллиардер, ранее предлагавший 600 млн евро за "Милан", теперь хочет купить "Рому" (1)
13:59
Андрей Аршавин уходит из "Кайрата" (22)
Андрей Аршавин уходит из "Кайрата" (22)
13:49
Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ (1)
Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ (1)
13:38
Эксперт "Матч ТВ" Дмитрий Сенников прокомментировал состав сборной России на ноябрьские международные матчи
Эксперт "Матч ТВ" Дмитрий Сенников прокомментировал состав сборной России на ноябрьские международные матчи
"Анжи" без денег + "Енисей" без Аленичева = футбол уровня ФНЛ
Тот случай, когда игра Премьер-Лиги соответствовала стандартам первого дивизиона. Rusfootball.info - о двух самых слабых командах этого сезона, об их проблемах, надеждах и, в конце концов, об их очной встрече.
В мае этого года "Анжи" и "Енисей" играли друг с другом в стыковых матчах. Сильнее тогда были "красноярцы", но в итоге и те, и другие получили право выступать в Премьер-Лиге. Но результаты команд в нынешнем сезоне вынуждают нас говорить о том, что по своему уровню они больше соответствуют ФНЛ. Сегодняшний матч неплохое тому подтверждение. Первый тайм был просто ужасным по качеству, по темпу и по зрелищности. Заработанный Глебовым и реализованный Понсе пенальти никак не спасал впечатление о том, что происходило на поле до перерыва.
Второй тайм подарил в два раза больше голов, но это не значит, что футбол стал в два раза лучше. "Енисей" забил после глупой ошибки Чансельора при вводе мяча в игру со свободного удара, "Анжи" вновь отличился с пенальти. И больше особо опасных моментов у ворот обеих команд не было. "Дагестанцы" и "махачкалинцы" зачастую вязли в борьбе друг с другом, а редкие атаки, доведенные до логического завершения, заканчивались лишь дальними ударами. Концовка же прошла в массивном, но вяловатом навале со стороны гостей - хозяева справились с ним без особых проблем. В общем говоря, для ФНЛ подобная встреча гораздо более типичная, чем для дивизиона, который принято считать элитным.
О ситуации с тренерским штабом "Енисея" есть не так много информации, но сама формулировка дает понять, что увольнение Аленичева близко. А как иначе может восприниматься факт отстранения тренера? Официальных комментариев от красноярского клуба и его различных представителей пока что не было - это правда. Но никто не отрицал, что процедура расторжения контракта с Дмитрием Анатольевичем запущена. Стало быть, ее завершение - дело времени.
Конечно, "Енисею" нужно в кратчайшие сроки определяться с кандидатурой будущего наставника. До конца первой части сезона у "красноярцев" есть время, чтобы наверстать упущенное и заработать некоторые очки. Тем более что через неделю будет очередной перерыв на игры национальных сборных, который будет очень кстати для нового тренера. И им может стать даже тот же Александр Алексеев, если руководство увидит в нем задатки мотиватора и кризисного специалиста. Сегодня, правда, их не было заметно, но давайте не забывать, что о том, что ему нужно готовить основную команду ко встрече с "Анжи", Алексеев узнал только в субботу.
Магомед Адиев признавался перед сегодняшней игрой, что изменения в тренерском штабе соперника усложняют задачу его команде. "Махачкалинцы" не знали, чего ожидать от Александра Алексеева. Но временно исполняющий обязанности главного тренера "Енисея" не стал готовить больших сюрпризов и вряд ли удивил Адиева. Изменений по сравнению с предыдущей встречей было ровно три, и ни одно из них не было шокирующим.
Появление экс-игрока "Анжи" Гасанова вместо Занева со смещением Кичина на фланг было вполне объяснимым - наставники зачастую используют такой прием в надежде на "голевой синдром бывших". Выход в основе забившего единственный гол в ворота "Локо" в кубке Кутьина тоже был логичным - дело не только в забитом мяче, но и в слабой форме Бодула. А замена Комолова на Комкова не может представляться чем-то невероятным и необыденным.
Интереснейший с точки зрения работы арбитра эпизод случился в первом тайме. Ятченко запрещенным приемом остановил Рабиу, что немедленно зафиксировал Матюнин. Но затем почему-то судья побежал показывать желтую карточку не Ятченко, а Дугаличу. Раде удивленно объяснил, что он вообще ничего не делал и просто бежал рядом. Матюнин от услышанного, судя по всему, немного растерялся и в итоге никому не дал желтую. А ведь Рабиу получил травму, которая не позволила ему продолжить матч. Интересно будет услышать мнение экспертов по этому эпизодов. Кажется, что Матюнин допустил грубую методическую ошибку.
В остальном к работе арбитра претензий нет. Хоть он и назначил два пенальти в ворота гостей, ни по одному из них нет вопросов. Комков действительно завалил Глебова, а Гасанов в подкате действительно допустил контакт с ногой Кацаева, после которого форвард оказался на газоне. Справедливым было и решение Матюнина отменить гол Кутьина во втором тайме - нападающий "Енисея" был в небольшом офсайде. Конечно, немного может смущать тот факт, что по фолам есть заметный перекос в сторону хозяев - у "Анжи" 9 нарушений против 25 у "красноярцев". Но тут, скорее, вопрос не к судье, а к игрокам красноярского клуба, которые слишком часто позволяли себе играть не по правилам.
В заголовке я назвал "Анжи" и "Енисей" самыми слабыми командами этого сезона. Если в отношении занимающих последнюю строчку в турнирной таблице "красноярцев" все прозрачно, то по части "махачкалинцев", думаю, стоит пояснить. Да, они действительно выбрались из зоны прямого вылета в ФНЛ, и их преимущество над "Уфой" по количеству набранных очков неоспоримо. Но тот уровень игры, который демонстрирует команда Адиева, не позволяет говорить, что она сильнее команды Томарова.
Взять хотя бы сегодняшние встречи. "Уфимцы" неплохо атаковали, создали ряд хороших моментов, и итоговое поражение можно считать в известной степени следствием невезения. Даже Божович признал, что "Крыльям" повезло. "Уфе" при этом периодически удаются неплохие комбинации, и совсем не случайно, что семь своих голов из девяти она забила с игры. "Анжи" же больше борется с условиями своего существования, больше терпит и рассчитывает выждать ошибку соперника. Показательно и то, что ровно половину своих мячей "махачкалинцы" забили с пенальти. У них нет выстроенной системы, которая позволяла бы рассчитывать на большее количество голов после красивых комбинаций или быстрых контратак. На данный момент "Анжи" вместе с "Енисеем" самые слабые команды Премьер-Лиги.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Анжи"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Футбол уровня ФНЛ
В мае этого года "Анжи" и "Енисей" играли друг с другом в стыковых матчах. Сильнее тогда были "красноярцы", но в итоге и те, и другие получили право выступать в Премьер-Лиге. Но результаты команд в нынешнем сезоне вынуждают нас говорить о том, что по своему уровню они больше соответствуют ФНЛ. Сегодняшний матч неплохое тому подтверждение. Первый тайм был просто ужасным по качеству, по темпу и по зрелищности. Заработанный Глебовым и реализованный Понсе пенальти никак не спасал впечатление о том, что происходило на поле до перерыва.
Второй тайм подарил в два раза больше голов, но это не значит, что футбол стал в два раза лучше. "Енисей" забил после глупой ошибки Чансельора при вводе мяча в игру со свободного удара, "Анжи" вновь отличился с пенальти. И больше особо опасных моментов у ворот обеих команд не было. "Дагестанцы" и "махачкалинцы" зачастую вязли в борьбе друг с другом, а редкие атаки, доведенные до логического завершения, заканчивались лишь дальними ударами. Концовка же прошла в массивном, но вяловатом навале со стороны гостей - хозяева справились с ним без особых проблем. В общем говоря, для ФНЛ подобная встреча гораздо более типичная, чем для дивизиона, который принято считать элитным.
Брать пример со "Спартака" не надо - "Енисею" нужно срочно решать вопрос с новым тренером
О ситуации с тренерским штабом "Енисея" есть не так много информации, но сама формулировка дает понять, что увольнение Аленичева близко. А как иначе может восприниматься факт отстранения тренера? Официальных комментариев от красноярского клуба и его различных представителей пока что не было - это правда. Но никто не отрицал, что процедура расторжения контракта с Дмитрием Анатольевичем запущена. Стало быть, ее завершение - дело времени.
Конечно, "Енисею" нужно в кратчайшие сроки определяться с кандидатурой будущего наставника. До конца первой части сезона у "красноярцев" есть время, чтобы наверстать упущенное и заработать некоторые очки. Тем более что через неделю будет очередной перерыв на игры национальных сборных, который будет очень кстати для нового тренера. И им может стать даже тот же Александр Алексеев, если руководство увидит в нем задатки мотиватора и кризисного специалиста. Сегодня, правда, их не было заметно, но давайте не забывать, что о том, что ему нужно готовить основную команду ко встрече с "Анжи", Алексеев узнал только в субботу.
Отстранение Аленичева - сложность для "Анжи" с точки зрения прогнозирования ожиданий
Магомед Адиев признавался перед сегодняшней игрой, что изменения в тренерском штабе соперника усложняют задачу его команде. "Махачкалинцы" не знали, чего ожидать от Александра Алексеева. Но временно исполняющий обязанности главного тренера "Енисея" не стал готовить больших сюрпризов и вряд ли удивил Адиева. Изменений по сравнению с предыдущей встречей было ровно три, и ни одно из них не было шокирующим.
Появление экс-игрока "Анжи" Гасанова вместо Занева со смещением Кичина на фланг было вполне объяснимым - наставники зачастую используют такой прием в надежде на "голевой синдром бывших". Выход в основе забившего единственный гол в ворота "Локо" в кубке Кутьина тоже был логичным - дело не только в забитом мяче, но и в слабой форме Бодула. А замена Комолова на Комкова не может представляться чем-то невероятным и необыденным.
Два пенальти, отмененный гол и другие решения Алексея Матюнина
Интереснейший с точки зрения работы арбитра эпизод случился в первом тайме. Ятченко запрещенным приемом остановил Рабиу, что немедленно зафиксировал Матюнин. Но затем почему-то судья побежал показывать желтую карточку не Ятченко, а Дугаличу. Раде удивленно объяснил, что он вообще ничего не делал и просто бежал рядом. Матюнин от услышанного, судя по всему, немного растерялся и в итоге никому не дал желтую. А ведь Рабиу получил травму, которая не позволила ему продолжить матч. Интересно будет услышать мнение экспертов по этому эпизодов. Кажется, что Матюнин допустил грубую методическую ошибку.
В остальном к работе арбитра претензий нет. Хоть он и назначил два пенальти в ворота гостей, ни по одному из них нет вопросов. Комков действительно завалил Глебова, а Гасанов в подкате действительно допустил контакт с ногой Кацаева, после которого форвард оказался на газоне. Справедливым было и решение Матюнина отменить гол Кутьина во втором тайме - нападающий "Енисея" был в небольшом офсайде. Конечно, немного может смущать тот факт, что по фолам есть заметный перекос в сторону хозяев - у "Анжи" 9 нарушений против 25 у "красноярцев". Но тут, скорее, вопрос не к судье, а к игрокам красноярского клуба, которые слишком часто позволяли себе играть не по правилам.
"Анжи" поднялся на 14-е место, но сложно считать его сильнее "Уфы"
В заголовке я назвал "Анжи" и "Енисей" самыми слабыми командами этого сезона. Если в отношении занимающих последнюю строчку в турнирной таблице "красноярцев" все прозрачно, то по части "махачкалинцев", думаю, стоит пояснить. Да, они действительно выбрались из зоны прямого вылета в ФНЛ, и их преимущество над "Уфой" по количеству набранных очков неоспоримо. Но тот уровень игры, который демонстрирует команда Адиева, не позволяет говорить, что она сильнее команды Томарова.
Взять хотя бы сегодняшние встречи. "Уфимцы" неплохо атаковали, создали ряд хороших моментов, и итоговое поражение можно считать в известной степени следствием невезения. Даже Божович признал, что "Крыльям" повезло. "Уфе" при этом периодически удаются неплохие комбинации, и совсем не случайно, что семь своих голов из девяти она забила с игры. "Анжи" же больше борется с условиями своего существования, больше терпит и рассчитывает выждать ошибку соперника. Показательно и то, что ровно половину своих мячей "махачкалинцы" забили с пенальти. У них нет выстроенной системы, которая позволяла бы рассчитывать на большее количество голов после красивых комбинаций или быстрых контратак. На данный момент "Анжи" вместе с "Енисеем" самые слабые команды Премьер-Лиги.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Анжи"
Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.