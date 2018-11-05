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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:04
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
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Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил свое мнение по поводу состава российской национальной команды на ближайшие матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября в Лейпциге) и Швецией (Лига наций, 20 ноября в Сольне).
– Черчесов ищет достойных игроков, которые проявляют себя в премьер-лиге. В связи с отсутствием классных футболистов он цепляется за мало-мальски талантливых ребят, – сказал Кавазашвили. – Чалов уже два года выступает в основном составе ЦСКА и проявляет незаурядное мастерство в том, что умеет забивать. Из-за того, что Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену – например, Смолов не оправдал надежд на чемпионате мира. Сегодня Чалов, возможно, не такой уж ярко выраженный центрфорвард, но за счет движения, врываний в штрафную он быстро разбирается с мячом и создает моменты.
– Федор выдержит конкуренцию в сборной?
– Полоз все-таки не чистый нападающий, он действует с фланга. Что касается Заболотного, то даю хорошую оценку его росту и настойчивости, но у него нет тонкого исполнительского мастерства в тех моментах, когда есть три секунды, чтобы пробить. Парень долго с мячом разбирается и не очень четко исполняет моменты. Антон не основной игрок сборной. Нужны тонкость и чутье, чтобы добить мяч или подставить ногу. Дзюба в этом плане потихоньку сдает. У Чалова же проявляется что-то хорошее.
– Вызовы Ахметова и Набабкина закономерны?
– Для Ахметова это аванс. Человек постоянно выходит в основном составе ЦСКА, теперь Черчесов решил попробовать его на ином уровне. Тренер ищет оптимальные сочетания игроков, чтобы возникло взаимопонимание. Того же Набакина по этой же причине вызвали. Дело в том, что у нас сейчас нет звезды, каким в свое время был Блохин, которого могли поставить куда угодно и он всегда приносил пользу. Нужны футболисты, способные друг друга заменить.
– Кто первый номер сборной?
– Главное, чтобы Гильерме понял, что дух сборной России намного выше, чем в "Локомотиве". Год назад говорил, что Селихов и Лунев – вратари, которые могут в ближайшее время заменить Акинфеева. Этого пока не произошло. Лунев не смог закрепиться в составе, Селихов сломался. Сейчас идут поиски других вратарей.
– У Максименко есть шанс попасть в сборную?
– Думаю, да. Но есть минус – при прекрасных данных очень неуверенная игра на выходах. Голкипер с такой фигурой, резкостью, мощным торсом должен все время быть хозяином в своей штрафной.
"Спорт-Экпресс"
– Черчесов ищет достойных игроков, которые проявляют себя в премьер-лиге. В связи с отсутствием классных футболистов он цепляется за мало-мальски талантливых ребят, – сказал Кавазашвили. – Чалов уже два года выступает в основном составе ЦСКА и проявляет незаурядное мастерство в том, что умеет забивать. Из-за того, что Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену – например, Смолов не оправдал надежд на чемпионате мира. Сегодня Чалов, возможно, не такой уж ярко выраженный центрфорвард, но за счет движения, врываний в штрафную он быстро разбирается с мячом и создает моменты.
– Федор выдержит конкуренцию в сборной?
– Полоз все-таки не чистый нападающий, он действует с фланга. Что касается Заболотного, то даю хорошую оценку его росту и настойчивости, но у него нет тонкого исполнительского мастерства в тех моментах, когда есть три секунды, чтобы пробить. Парень долго с мячом разбирается и не очень четко исполняет моменты. Антон не основной игрок сборной. Нужны тонкость и чутье, чтобы добить мяч или подставить ногу. Дзюба в этом плане потихоньку сдает. У Чалова же проявляется что-то хорошее.
– Вызовы Ахметова и Набабкина закономерны?
– Для Ахметова это аванс. Человек постоянно выходит в основном составе ЦСКА, теперь Черчесов решил попробовать его на ином уровне. Тренер ищет оптимальные сочетания игроков, чтобы возникло взаимопонимание. Того же Набакина по этой же причине вызвали. Дело в том, что у нас сейчас нет звезды, каким в свое время был Блохин, которого могли поставить куда угодно и он всегда приносил пользу. Нужны футболисты, способные друг друга заменить.
– Кто первый номер сборной?
– Главное, чтобы Гильерме понял, что дух сборной России намного выше, чем в "Локомотиве". Год назад говорил, что Селихов и Лунев – вратари, которые могут в ближайшее время заменить Акинфеева. Этого пока не произошло. Лунев не смог закрепиться в составе, Селихов сломался. Сейчас идут поиски других вратарей.
– У Максименко есть шанс попасть в сборную?
– Думаю, да. Но есть минус – при прекрасных данных очень неуверенная игра на выходах. Голкипер с такой фигурой, резкостью, мощным торсом должен все время быть хозяином в своей штрафной.
"Спорт-Экпресс"
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