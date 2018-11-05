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Илья Геркус - об интересе "Барселоны" к Хёведесу и Чорлуке: пока говорить не о чем

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к игрокам "железнодорожников" Бенедикту Хёведесу и Ведрану Чорлуке.

"Про интерес "Барселоны" к Хёведесу и Чорлуке читал. Думаю, это слухи. Пока говорить не о чем. Но это клуб, которому доступен любой игрок мира. Будет предметный интерес — будем разговаривать", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
Теги: Геркус Барселона Хеведес Локомотив
Сегодня, 22:36
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:27)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Чарли последние сезоны больше лечится, чем играет.
Хеведес безусдовно тоже топ-игрок, возможно он и пригодится Барсе.

Чарли последние сезоны больше лечится, чем играет.
Хеведес безусловно тоже топ-игрок, возможно он и пригодится Барсе.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  DenStavropol  Ставрополь (Сегодня, 23:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чорлуку я бы еще понял, но немецкий тихоход им зачем? глупости )
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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