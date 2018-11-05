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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Геркус - об интересе "Барселоны" к Хёведесу и Чорлуке: пока говорить не о чем
Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к игрокам "железнодорожников" Бенедикту Хёведесу и Ведрану Чорлуке.
"Про интерес "Барселоны" к Хёведесу и Чорлуке читал. Думаю, это слухи. Пока говорить не о чем. Но это клуб, которому доступен любой игрок мира. Будет предметный интерес — будем разговаривать", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
"Про интерес "Барселоны" к Хёведесу и Чорлуке читал. Думаю, это слухи. Пока говорить не о чем. Но это клуб, которому доступен любой игрок мира. Будет предметный интерес — будем разговаривать", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
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