"Енисей" причислил арбитра Матюнина к известным клоунам России

Пресс-служба красноярского "Енисея" весьма резко высказалась об арбитре встречи 13-го тура РПЛ с "Анжи" (1:2) Алексее Матюнине.В клубном "твиттере" была оставлена запись с фотографией, на которой в поисковой строке Google был введен запрос: "Известные клоуны России". В числе результатов были и изображения арбитра Матюнина и клоунов. Спустя некоторое время твит был удален.Напомним, один из двух голов "Анжи" забил с пенальти.