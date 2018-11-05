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"Енисей" причислил арбитра Матюнина к известным клоунам России

Пресс-служба красноярского "Енисея" весьма резко высказалась об арбитре встречи 13-го тура РПЛ с "Анжи" (1:2) Алексее Матюнине.

В клубном "твиттере" была оставлена запись с фотографией, на которой в поисковой строке Google был введен запрос: "Известные клоуны России". В числе результатов были и изображения арбитра Матюнина и клоунов. Спустя некоторое время твит был удален.

Напомним, один из двух голов "Анжи" забил с пенальти.

"Енисей" причислил арбитра Матюнина к известным клоунам России
Теги: Енисей Матюнин
Сегодня, 22:54
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#1  Frankenstein   (Сегодня, 22:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Матюня давно уже у Гинера на подножном корму,то как он тянул конюшню в матче с Локо,это самое настоящее шапито,правда не помогло
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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