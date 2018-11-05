В стыковых матчах, полуфинале и финале Кубка России будет использоваться система VAR

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о скором введении системы видеоповторов в турнирах под эгидой РФС."Руководство РФС дало нам задание проводить стыковые матчи, полуфинал и финал Кубка России с cистемой VAR", - сказал Егоров в эфире программы "8-16".