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Юрий Дюпин: пенальти были 100 процентные

После матча 13 тура РПЛ «Анжи»-«Енисей» свой комментарий дал голкипер махачкалинцев Юрий Дюпин.

- Очень важная для нас игра. Могу даже сказать самая важная игра на данный момент в сезоне. Поэтому настраивались максимально боевито на матч.

- Как настраивались на игру с «Енисеем»? По их словам для них это была важная игра.

- Для них думаю также, поэтому мы жали битву сегодня, не столько тактическую, потому что у «Енисея» другой тренер готовил команду к матчу, а именно физическую.

- Какие тренерские установки были перед матчем, что тренер говорил в перерыве игры.

- Тренер нам сказал, что сегодня от него мало зависит, выходите бейтесь сами. За своё имя, за своё мужское достоинство.

- У «Анжи» оба гола забиты с пенальти. Не каждый судья даст два пенальти в одном матче. Прокомментируй их.

- Как в игре так и после игры мне эти пенальти показались 100% ,поэтому судья всё сделал правильно.

- На сколько серьёзная травма у Рабио?

- У Рабио предварительно что то с ключицей, точно не знаю, но к сожалению думаю выбыл он на долго, как минимум на месяц.

- В конце игры у «Енисея» было несколько очень опасных подходов к воротам «Анжи» за счёт чего удалось отстоять победный счёт?

- Понятно что по счету мы прижались к своим воротам, но я бы не сказал ,что было сложно последние минуты, напряжённость присутствовала, но пацаны спокойно справились с давлением.

- Какое впечатление по игре оставил «Енисей»?

- Впечатление от «Енисея» такое, что у них всё плохо, если честно самая легкая игра была в плане давления на наши ворота.
Теги: Дюпин Анжи Енисей
Вчера, 23:41
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