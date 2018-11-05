Юрий Дюпин: пенальти были 100 процентные

После матча 13 тура РПЛ «Анжи»-«Енисей» свой комментарий дал голкипер махачкалинцев Юрий Дюпин.- Очень важная для нас игра. Могу даже сказать самая важная игра на данный момент в сезоне. Поэтому настраивались максимально боевито на матч.- Для них думаю также, поэтому мы жали битву сегодня, не столько тактическую, потому что у «Енисея» другой тренер готовил команду к матчу, а именно физическую.- Тренер нам сказал, что сегодня от него мало зависит, выходите бейтесь сами. За своё имя, за своё мужское достоинство.- Как в игре так и после игры мне эти пенальти показались 100% ,поэтому судья всё сделал правильно.- У Рабио предварительно что то с ключицей, точно не знаю, но к сожалению думаю выбыл он на долго, как минимум на месяц.- Понятно что по счету мы прижались к своим воротам, но я бы не сказал ,что было сложно последние минуты, напряжённость присутствовала, но пацаны спокойно справились с давлением.- Впечатление от «Енисея» такое, что у них всё плохо, если честно самая легкая игра была в плане давления на наши ворота.