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Сергей Игнашевич: никакого опустошения после чемпионата мира у меня не было

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал об ощущениях, которые он испытывал после ЧМ-2018.

"На протяжении всей своей карьеры я привык переключаться на другой матч, другой турнир. Так что опустошения после чемпионата мира у меня не было.

Была лишь усталость, которая уходит, потому что мы постоянно в тонусе. Но здесь была другая ситуация, - я заканчивал карьеру, поэтому мне не хотелось брать паузу и отдыхать. Хотел сразу погрузиться в новую профессию и не тратить зря время", - сказал Игнашевич в эфире программы "Футбол России".
Теги: Игнашевич Сборная России
Сегодня, 10:55
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#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот хоррроший тренер защитников для любой нашей топ-команды! Спартак, приглашай! Ведь пригласил же ЦСКА нашего Онопко, который уже много лет успешно работает с конями.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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