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Сергей Игнашевич: приходилось объяснять детям, что некрасиво пользоваться моей известностью

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как его популярность повлияла на поведение его детей.

"Шестилетний ребенок может похвастаться моей известностью, ему это простительно. Если у него спрашивают, кем работает твой папа, он может рассказать, показать. Когда другие детишки подбегают к нему и спрашивают, я вижу, что он получает удовольствие от того, что его папа известный человек.

Со старшими ребятами, если они пользовались моей популярностью со знаком минус, мне приходилось разговаривать. Объяснять им, что это делать некрасиво", - сказал Игнашевич.

Россия 24
Теги: Игнашевич
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