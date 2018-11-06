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Геннадий Орлов: удивительно, "Зенит" лидирует, но все равно все говорят про "Спартак"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нынешней ситуации в "Спартаке".

"Удивительно, "Зенит" находится на первом месте, но все говорят только про "Спартак" и про то, кто там будет тренером. "Спартак" дома проиграл "Уралу". Сейчас у него чёрная полоса, неразбериха, анархия. Неизвестно, кто что делает на поле, абсолютно нет никакой игры.

Этот бедный последователь Карреры, который принял команду, не знает, что делать. Он ничего не может дать команде", - сказал Орлов.

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Теги: Спартак Зенит Орлов
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#34  guns111  Выборг (Сегодня, 13:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
у нас продолжают всё считать спартак народной командой у которой больше всего болельщиков
а спартаковские фаны "свысока" называют всех глорами, типа ну на зенит ходят потому что газпром, на краснодар ходят как в театр итд

а по факту несколько поражений и вот стадион полупостой

иллюзия близка к исчезновению

но всякие рабинеры и другие журнашлюхи из 90ых пытаются поддерживать иллюзию популярности засирая инфоресурсы бессмысленными новостями

100 пудофф


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#33  FCD 1923  Истра (Сегодня, 13:20)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Городская команда- этим все уже сказано.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#32  utekay  Россия (Сегодня, 13:10)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
такое время сейчас смутное, тухлое...в СМИ сплошь дома-2 всякие, бузовы, спортаг и пр. дерьмо confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#31  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:01)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Все проблемы Спартака как раз в том, что о нем слишком много говорят!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#30  пушкин  спб (Сегодня, 12:57)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Всё просто: попинать упавшего, тем более такого падлючного, высокомерного, строящего из себя надутого павлина, существо, приятно и душевно, в кайф. relieved


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#29  Schweinsteiger   (Сегодня, 12:56)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
и вот стадион полупостой

стадин полупостой - это отношение болельщиков к тому, что происходит с командой. и по факту это протест руководству
а на вас и вправду ходят как в театр, потому что маст хэв. и нет у вас по настоящему большой группы преданных болельщиков. лет так через 10 видно будет. смиритесь и нежно лобызайте Галицкого


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#28  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 12:55)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крокодил Гена как там Кока на нарах?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#27  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 12:54)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да собственно,почему говорят постоянно понятно! Говорят то не адекватные люди со стороны,говорят эти самые (навязанные нам) "комментаторы" и "специалисты",ведущие свои спортивные-ток шоу на абсолютно всех каналах и платформах. Так получилось,что до 60-70% этих людей болельщики Спартака, топящие за него со времен свиной гегемонии. Вы посмотрите каких "специалистов" и "бывших игроков какой команды" постоянно таскают на эти футбольные посиделки?! Да , вы угадали! Ну ничего, ещё лет этак ПЯТОК и эти вурдалаки вымрут. Скоро всё встанет на круги свои...


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#26  лысый  Москва (Сегодня, 12:53)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
но все равно все говорят про "Спартак"
так было, так есть и так будет wink
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#25  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:52)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Геннадий Сергеевич, прежде чем удивляться, попробуйте сами поменьше о Спартаке говорить...а лучше вообще не говорить. У нас в чемпионате 16 клубов. И про каждый можно рассказывать что-то.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#24  Schweinsteiger   (Сегодня, 12:51)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
сами окуеваем ,птицын) и так же окуевают 15 млн поклонников бомжей))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#23  yuri  спб (Сегодня, 12:43)
  • +2
  •  (4)

Так же в Европе спартак хорошо известен тем, что кроме Копы дель Соль не имеет ни одного еврокубка

Им говорили вежливо- Е5 -Е5 ваш Спартак а они не верили. Кота обступили друзья- говорили какой прекрасный вечер, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#22  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:41)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Гена твой Зенит никому не нужен и не интересен. Сколько вам не врать на всю страну, а правда все равно вылезет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#21  fd65   (Сегодня, 12:38)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну не только говорят о самом популярном клубе России..., но и об отдельных представителях зенита тоже пишут..., о том какой рацион питания, что им передали в сизо, какие произведения Достоевского они читают... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#20  Batman   (Сегодня, 12:36)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
"Зенит" это команда локального масштаба, "Спартак"- европейского.

В Европе анус ваш известен хорошо, хоть на красном Кадиллаке заезжай с заднего прохода. Так же в Европе спартак хорошо известен тем, что кроме Копы дель Соль не имеет ни одного еврокубка laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#19  Blessing  Спб (Сегодня, 12:35)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего удивительного, Геннадий Сергеевич, у народа жизнь тяжелая, и посмеяться лишний раз не помешает, положительные эмоции нужны всегда. Да и люди у нас к сожалению предпочитают больше перетирать грязь, анархию, предательство и свинство, нежели говорить о Светлом и чистом. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18  imaginary   (Сегодня, 12:35)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
у нас продолжают всё считать спартак народной командой у которой больше всего болельщиков
а спартаковские фаны "свысока" называют всех глорами, типа ну на зенит ходят потому что газпром, на краснодар ходят как в театр итд

а по факту несколько поражений и вот стадион полупостой

иллюзия близка к исчезновению

но всякие рабинеры и другие журнашлюхи из 90ых пытаются поддерживать иллюзию популярности засирая инфоресурсы бессмысленными новостями
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#17  Makc33   (Сегодня, 12:34)
  • +1
  •  (5)

Ну так Спартак это народная команда, а Зенит это региональная команда, без своих воспитанников, которая играет за счет постоянных огромных денежных вливаний и переманивая игроков из других команд!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  fd65   (Сегодня, 12:32)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий, ничего удивительного в этом нет....Это только по вашим раскладам зенька самый популярный клуб России...., а жизнь вносит свои коррективы..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#15  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Поговори, Геннадий, поговори.
Поговори об функциональном спаде, об вылете из КР, об двух поражениях в последних пяти и ни об одном в семи матчах.
Не забудь снова ляпнуть, что футбол это игра в одно касание, правда когда играешь со стойками.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#14  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: МАРТ
Спартак, это СПАРТАК..
ну а Зенит....просто зинка... smirk

Да нет просто сейчас пришло поколение любителей дома 2, ну а срамтак это его филиал.

глупЫш..читай Орлова...единственного адеквата из Питера smirk

Вот, что меня бесит в людях это типо таких вот, как ты! Флюгеров, то Орлов му..., деби...и прочее гов...
А сейчас адекватный! За день три раза переобуешься, окуеть просто, что за народ!!??
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#13  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:27)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну так ты - именно ТЫ - не говори о "Спартаке", забудь о нём. Не думай о красно-белой обезьяне (с). Говори о "Зените"! Кто тебя-то за язык тянет? Или пиар так сладко пахнет?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#12  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ГСО, когда сраптак был первым а Зенит условно 3-м а в след. сезоне 5-м, то так же все говорили про цыгана-манчину-и Зенит! Вот и сейчас в сраптаке полный харс и говорят про них, как ранее говорили про Кокорина и Мамаева. Это же телевидение.

p.s. И слава Богу, что ничего пока особо не говорят! А то начнут со своими "Зенит чемпион", раньше времени!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#11  Aseev Valeri  - (Сегодня, 12:25)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Реал»
Это Россия, Геннадий Сергеевич,у нас любят негатив,все тв им засрано.А Спартак сейчас негатив....Осталось Малахова подключить.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#10  Apant1   (Сегодня, 12:23)
  • +1
  •  (7)

Люди за кого болеют про того и говорят, вот у Зенита абсолютно нет игры, одни забросы на столба, а орлов всё равно о них говорит, удивительно)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 12:22)
  • -2
  •  (6)

Цитата: diego milito 22
"Зенит" это команда локального масштаба, "Спартак"- европейского.

Разве что борщец . Идите накуй .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" это команда локального масштаба, "Спартак"- европейского.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 12:14)
  • -3
  •  (3)

Цитата: NIK-68
Да кому нужна эта бомжатня,чтобы о ней говорить,антинародный ,ненавистный клуб ,где главный болельщик котяра юрик!!!


Кто ?
Я лично за!
Да, увы


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  NIK-68  Юг Руси (Сегодня, 12:11)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да кому нужна эта бомжатня,чтобы о ней говорить,антинародный ,ненавистный клуб ,где главный болельщик котяра юрик!!!
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
#5  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 12:10)
  • 0
  •  (6)

Вроде бы всей стране давно все ясно. Только гена баклан не в теме. Какой норм чел будет болеть за гомосеков
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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