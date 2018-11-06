Геннадий Орлов: удивительно, "Зенит" лидирует, но все равно все говорят про "Спартак"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нынешней ситуации в "Спартаке"."Удивительно, "Зенит" находится на первом месте, но все говорят только про "Спартак" и про то, кто там будет тренером. "Спартак" дома проиграл "Уралу". Сейчас у него чёрная полоса, неразбериха, анархия. Неизвестно, кто что делает на поле, абсолютно нет никакой игры.Этот бедный последователь Карреры, который принял команду, не знает, что делать. Он ничего не может дать команде", - сказал Орлов.