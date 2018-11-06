Шамиль Газизов: ситуация в "Уфе" непростая

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации в команде и возможной смене тренера."Есть ли кредит доверия к Томарову? Я думаю, скоро вы все узнаете. Ситуация не очень простая на данный момент. Завтра, когда команда выйдет на тренировку, будет ясно. Если завтра команду на тренировку выведет Томаров, то он и останется главным тренером, если не выведет Томаров, значит, другой", — сказал Газизов.