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Шамиль Газизов: ситуация в "Уфе" непростая

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации в команде и возможной смене тренера.

"Есть ли кредит доверия к Томарову? Я думаю, скоро вы все узнаете. Ситуация не очень простая на данный момент. Завтра, когда команда выйдет на тренировку, будет ясно. Если завтра команду на тренировку выведет Томаров, то он и останется главным тренером, если не выведет Томаров, значит, другой", — сказал Газизов.

Sport24
Теги: Уфа Газизов Томаров
Сегодня, 13:22
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 13:25)
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Болеет за:
«Зенит»
Завтра, когда команда выйдет на тренировку, будет ясно. Если завтра команду на тренировку выведет Томаров, то он и останется главным тренером, если не выведет Томаров, значит, другой", — сказал Газизов.

короче, гендир сам не знает


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Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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