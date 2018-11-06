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Адвокат Кокорина: партнеры по "Зениту" не смогут посещать Александра в СИЗО

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина рассказала о правилах посещения заключённых.

"Последний раз я была у Александра в четверг, у него всё в полном порядке. Посещать его могут родственники, как и положено по закону. Если его захотят посетить одноклубники по "Зениту", то они этого не смогут сделать. Это не предусмотрено законом", — сказала Стукалова.

"Чемпионат"
Теги: Зенит Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:25
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:09)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Ну если не предусмотрено законом,то зачем об этом говорить? Пля..просто бесит... Родственники Кокорина,что не могут найти нормального адвоката? Неужели он не заработал на это? Или прикидываться дурочкой и говорить-"Пусть меня с моими сыновьями бьют на Красной площади все желающие"- это верх их кругозора?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 14:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
тогда надо Кота....тапком...и в СИЗО...за зоофилию smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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