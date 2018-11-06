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Александр Тарханов: для Кононова главное почувствовать себя своим в "Спартаке"

Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение Олега Кононова на пост главного тренера.

"Футболисты у "Спартака" есть. Сейчас придет Олег Кононов со своей философией игры. Может, ему удастся выправить ситуацию.

Подходит ли он "Спартаку"? Сложно сказать. Тут как получится. Как он вольется в коллектив, насколько в него поверят футболисты… Много нюансов. Главное для него - почувствовать себя с "Спартаке" своим", — п"Советский спорт".риводит слова Тарханова "Советский спорт".
Теги: Тарханов Кононов Спартак
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