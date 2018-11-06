Источник: "Уфа" завтра объявит о назначении Сергея Юрана

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
Фернандо вернулся в общую группу (4)
Фернандо вернулся в общую группу (4)
16:51
Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта (9)
Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта (9)
15:21
"Пусть скажет спасибо, что его "Балтика" не проиграла 0:5!" - глава "Тамбова" жестко ответил Ледяхову (6)
"Пусть скажет спасибо, что его "Балтика" не проиграла 0:5!" - глава "Тамбова" жестко ответил Ледяхову (6)
13:21
Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили игроки прекратят гулять по ночным клубам? (5)
Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили игроки прекратят гулять по ночным клубам? (5)
12:17
Илья Казаков: Карпин выдвинул "Спартаку" несколько серьезных условий, на что получил отказ (62)
Илья Казаков: Карпин выдвинул "Спартаку" несколько серьезных условий, на что получил отказ (62)
11:55
Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось (4)
Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось (4)
11:24
Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет (6)
Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет (6)
11:11
Сергей Игнашевич: приходилось объяснять детям, что некрасиво пользоваться моей известностью (1)
Сергей Игнашевич: приходилось объяснять детям, что некрасиво пользоваться моей известностью (1)
09:30
Гильерме: мы уверены в своих силах и надеемся добиться положительного результата в Португалии (2)
Гильерме: мы уверены в своих силах и надеемся добиться положительного результата в Португалии (2)
Источник: "Уфа" завтра объявит о назначении Сергея Юрана
Сергей Юран завтра будет назначен на пост главного тренера "Уфы".
По информации источника вопрос с расторжением контракта Сергея Томарова уже решен.
На данный момент уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
"СЭ"
По информации источника вопрос с расторжением контракта Сергея Томарова уже решен.
На данный момент уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.