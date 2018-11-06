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Источник: "Уфа" завтра объявит о назначении Сергея Юрана

Сергей Юран завтра будет назначен на пост главного тренера "Уфы".

По информации источника вопрос с расторжением контракта Сергея Томарова уже решен.

На данный момент уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

"СЭ"
Теги: Уфа Юран
Сегодня, 15:49
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18
(3)
#18  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: МАРТ
если только Кота

втыкать фразы про Кота... к месту и не к месту... стало в последнее время какой-то неоригинальной банальщиной... заболеванием.

" ...заболеванием" .Кота что ли имел ввиду.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#17  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Юран психованный и авантюрный человек про таких говорят больной безумен.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: ADonskoi
Чего вы так заголосили? Юран - мастеровитый игрок и добрый и справедливый тренер. Уфа должна перейти на более высокий уровень.Томаров за былые заслуги должен остаться в помощниках.

flushed Да что уж прибедняться -Юрану и "Спартак" по плечу. В телевизионном проекте на "Матч-ТВ" они с Карпиным неплохо смотрелись.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#15  ADonskoi   (Сегодня, 17:35)
  • +1
  •  (3)
online

Чего вы так заголосили? Юран - мастеровитый игрок и добрый и справедливый тренер. Уфа должна перейти на более высокий уровень.Томаров за былые заслуги должен остаться в помощниках.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#14  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 17:34)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: venera
помню в каком то году Юран Томь пытался тренировать----баран бараном--через 3 месяца выгнали

Не работал Юран в Томи никогда.
А знают его все за великолепные результаты в качестве тренера Динамо (Ставрополь) вывел в первую лигу, Шинник - вывел в высшую лигу, Химки - сохранил прописку в высшей лиге, но это было более 10 лет назад. А в последнее время он работал во 2 лиге и команда идет в свою силу на 4 месте.
И звать такого "героя" в высшую лигу, руководство явно хочет обновиться в ФНЛ.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:32)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
окончательно на вылет встанут
и фуй с ними, с такой позорной посещаемостью в пл делать нечего...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Saveger  СПб (Сегодня, 17:07)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну он же профнепригоден! С 2003 года пытается тренировать, поскитался по всему СНГ практически, кроме Украины... Нигде больше чем на сезон не задерживался.. Такое назначение я бы понял году в 2015 (после Канчельскиса и Колыванова) - и то как некий фетиш руководства на звезд начала 90-х. Ну может ностальгируют там таким образом, вместо наклеек Panini собирают легенд живьём..
Короче, потренирует Юран пару месяцев, потом позовут Шалимова. Инфа-сотка


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:02)
  • 0
  •  (2)

Юран, не ходи туда..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:53)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: МАРТ
если только Кота

втыкать фразы про Кота... к месту и не к месту... стало в последнее время какой-то неоригинальной банальщиной... заболеванием.

нуу...предложи пидерца....пидереццц
smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:51)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
если только Кота

втыкать фразы про Кота... к месту и не к месту... стало в последнее время какой-то неоригинальной банальщиной... заболеванием.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 16:38)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
помню в каком то году Юран Томь пытался тренировать----баран бараном--через 3 месяца выгнали
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#7  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:24)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Хана Уфе,приходит любитель пердивов.Хуже его сложно вариант придумать.

..нуууу...предложи пиДерца...на вскид..если только Кота...или плесень...дальше тундраа.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 16:21)
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Хана Уфе,приходит любитель пердивов.Хуже его сложно вариант придумать.Ах ссори,он кубок Пфл выигрывал и даже кубок Эстонии)))Надеюсь Уфа не нацелилась на первый из вышеперечисленных?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:18)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Юран конечно ни разу не Моуринью.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  АРА  г.Пермь (Сегодня, 16:18)
  • +7
  •  (9)

Ну,вот,и сказочке конец!Последний гвоздь...
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#3  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 16:03)
  • +1
  •  (9)

Из Спартака Романцева все тренеры пока так себе получаются


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 15:56)
  • -1
  •  (7)

Перед Спартаком, хороший ход ... можно сказать 3 очка Уфа уже взяла ...Юран настроит на эту игру как надо !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:52)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Будет некий всплеск, потом обратно поражения. ФНЛ грозит Уфе.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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