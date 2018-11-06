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Кокорин и Мамаев тренируются в спортзале СИЗО "Бутырка" пять дней в неделю

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, которые помещены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря, активно поддерживают физическую форму.

"У Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься в зале пять дней в неделю. Считаю, что это правильно, ведь они – профессиональные спортсмены, для них важно не терять форму. Спорт для них – работа, если игроки потеряют форму, то потеряют и профессию. Пенитенциарная система ведь направлена на исправление человека, а не на нанесение ему вреда, поэтому крайне важно, что Кокорин и Мамаев могут тренироваться", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:31
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#1  Роман Жодостов   (Сегодня, 18:09)
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Регистрация: 6.11.2018 [жалоба]
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