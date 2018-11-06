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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Анатолий Мещеряков: УЕФА не имеет претензий к "Локомотиву" по финансовому фейр-плей
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что клуб несколько лет назад получал предупреждения от Союза европейских футбольных ассоциаций по поводу соблюдения финансовой фейр-плей, но все нарушения были устранены.
Ранее немецкий журнал "Шпигель" со ссылкой на данные ресурса Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "Локомотив" и петербургский "Зенит" несколько лет назад нарушили правила финансовой фейр-плей.
"Пусть читают матчасть. УЕФА некоторое количество лет назад действительно говорил, что мы нарушали финансовую фейр-плей. Было заключено специальное соглашение, в рамках которого "Локомотив" взял на себя определенные обязательства. УЕФА в конце прошлого года проверил "Локомотив" и полностью подтвердил, что мы все обязательства выполнили. Пускай пользуются теми решениями, которые вынес УЕФА", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Ранее немецкий журнал "Шпигель" со ссылкой на данные ресурса Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "Локомотив" и петербургский "Зенит" несколько лет назад нарушили правила финансовой фейр-плей.
"Пусть читают матчасть. УЕФА некоторое количество лет назад действительно говорил, что мы нарушали финансовую фейр-плей. Было заключено специальное соглашение, в рамках которого "Локомотив" взял на себя определенные обязательства. УЕФА в конце прошлого года проверил "Локомотив" и полностью подтвердил, что мы все обязательства выполнили. Пускай пользуются теми решениями, которые вынес УЕФА", - цитирует Мещерякова ТАСС.
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