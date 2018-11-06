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Анатолий Мещеряков: УЕФА не имеет претензий к "Локомотиву" по финансовому фейр-плей

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что клуб несколько лет назад получал предупреждения от Союза европейских футбольных ассоциаций по поводу соблюдения финансовой фейр-плей, но все нарушения были устранены.

Ранее немецкий журнал "Шпигель" со ссылкой на данные ресурса Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "Локомотив" и петербургский "Зенит" несколько лет назад нарушили правила финансовой фейр-плей.

"Пусть читают матчасть. УЕФА некоторое количество лет назад действительно говорил, что мы нарушали финансовую фейр-плей. Было заключено специальное соглашение, в рамках которого "Локомотив" взял на себя определенные обязательства. УЕФА в конце прошлого года проверил "Локомотив" и полностью подтвердил, что мы все обязательства выполнили. Пускай пользуются теми решениями, которые вынес УЕФА", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 21:34
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 21:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жулики лохомотские.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Клим Климов   (Сегодня, 21:54)
  • -1
  •  (1)
online

НАРОД ИМЕЕТ ПРЕТЕНЗИИ !!!!!!!!!!!! ТАКЖЕ, КАК И К ДРУГИМ.. "УСПЕШНЫМ" КЛУБАМ!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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