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Грозный Урал
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Руслан Нигматуллин: Промес прав, поддержав Глушакова
Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о публикации экс-форварда красно-белых Квинси Промеса в сториз в Инстаграме.
Нападающий "Севильи", выступавший в московской команде с 2014-го по август 2018 года написал по-русски под совместной фотографией с Глушаковым: "Никто не заботится о том, чтобы этот чемпион был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со "Спартаком".
"Считаю, Промес правильно поступил, поддержав Глушакова – Денис ведь не только бывший партнер Квинси по команде, но и капитан. Не хочется вдаваться в подробности скандала, который в последнее время развивается в "Спартаке", я за то, чтобы в футболе не было грязи, а с трибун сейчас льется именно она. Не только в адрес Глушакова, но и в адрес Рианчо, руководства клуба. Желаю красно-белым поскорее выбраться из болота, в которое они угодили и заниматься футболом, а не тем, что около него", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Нападающий "Севильи", выступавший в московской команде с 2014-го по август 2018 года написал по-русски под совместной фотографией с Глушаковым: "Никто не заботится о том, чтобы этот чемпион был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со "Спартаком".
"Считаю, Промес правильно поступил, поддержав Глушакова – Денис ведь не только бывший партнер Квинси по команде, но и капитан. Не хочется вдаваться в подробности скандала, который в последнее время развивается в "Спартаке", я за то, чтобы в футболе не было грязи, а с трибун сейчас льется именно она. Не только в адрес Глушакова, но и в адрес Рианчо, руководства клуба. Желаю красно-белым поскорее выбраться из болота, в которое они угодили и заниматься футболом, а не тем, что около него", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
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