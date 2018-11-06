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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:02
Ольга Смородская: "Локомотив" не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012-2015 годах (1)
Ольга Смородская: "Локомотив" не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012-2015 годах (1)
20:41
Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП (69)
Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП (69)
18:20
Виктор Гончаренко: не скажу, что в игре с "Ромой" ЦСКА будет активен с первых минут (видео) (1)
Виктор Гончаренко: не скажу, что в игре с "Ромой" ЦСКА будет активен с первых минут (видео) (1)
17:44
Фернандо вернулся в общую группу (6)
Фернандо вернулся в общую группу (6)
16:51
Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта (21)
Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта (21)
15:21
"Пусть скажет спасибо, что его "Балтика" не проиграла 0:5!" - глава "Тамбова" жестко ответил Ледяхову (6)
"Пусть скажет спасибо, что его "Балтика" не проиграла 0:5!" - глава "Тамбова" жестко ответил Ледяхову (6)
Владимир Москалев рассудит ЦСКА и "Зенит"
Назначены судьи и инспекторы на матчи 14-го тура РПЛ.
09 ноября (пятница)
"Арсенал" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
10 ноября (суббота)
"Урал" - "Оренбург": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
"Крылья Советов" - "Ахмат": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
"Ростов" - "Динамо": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
11 ноября (воскресенье)
"Енисей" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Аверьянов (Москва); резервный судья - Юрий Апонасенко (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
"Уфа" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Рубин" - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
ЦСКА - "Зенит": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
РФС
09 ноября (пятница)
"Арсенал" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
10 ноября (суббота)
"Урал" - "Оренбург": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
"Крылья Советов" - "Ахмат": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
"Ростов" - "Динамо": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
11 ноября (воскресенье)
"Енисей" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Аверьянов (Москва); резервный судья - Юрий Апонасенко (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
"Уфа" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Рубин" - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
ЦСКА - "Зенит": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
РФС
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